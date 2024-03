Histoire d’un artisan qui peint des masques à Hôi An

29/03/2024

A Hôi An, province de Quang Nam (Centre), reconnue patrimoine culturel mondial, un artisan a consacré une quarantaine d’années de sa vie à fabriquer des masques de papier-mâché. Des milliers de masques du théâtre classique (Tuồng) jouent le rôle d’« ambassadeur culturel », partant avec les touristes à travers le monde pour raconter d'amusantes histoires sur la province de Quang Nam.

C’est l’artisan Bui Quy Phong, un homme âgé d’environ 70 ans, au visage à la fois austère et un peu comique. M.Phong pratique le métier de dessiner des masques de tuồng depuis plus de 40 ans. Au début, lorsque le pays venait d’être réunifié, il gagnait sa vie par la fabrication de têtes de lân. Le lân ou qilin, est un animal mythique qui tient un peu du cerf et du cheval.

Cependant, il a brusquement changé son métier pour jouer du théâtre classique (Tuồng) et il se déplaçait avec sa troupe de rue pour nourrir sa passion de chanter des airs de tuồng mais aussi son goût des voyages. Cependant, être artiste n’a pas pu le retenir longtemps car la passion de dessiner l' a incité à revenir à son ancien métier de dessiner non pas des têtes de lân mais des masques de papier-mâché.

L’artisan Bui Quy Phong dessine des masques depuis une quarantaine d’années. Photo : Thanh Hoa/ VI

Il semble que les deux travaux, au premier regard, ne se rapportent pas l’un à l’autre, mais il existe une liaison étroite entre les arts de décoration : c’est la haute convention en termes de disposition, de traits et de couleurs. M. Phong a ouvert à Hoi An, son petit atelier « The Timing Masks » (Les masques du temps). C’est le lieu où il crée, expose et vend des masques aux touristes.

Bien que l'atelier soit petit, de très nombreux touristes le fréquentent, surtout des étrangers. Les visiteurs y viennent pour découvrir l’espace impressionnant de l’atelier, et d’autre part, pour rencontrer son maître talentueux et joyeux qui est prêt à parler des heures de l’art de dessiner des masques de tuồng.

Des masques fortement inspirés du style des masques de tuông. Photo : Thanh Hoa/ VI

L’art du tuồng, particulièrement l’art de dessiner des visages des artistes impressionne fortement Bui Quy Phong et inspire également ses techniques de dessin. Ces masques représentent nettement le caractère conventionnel des masques de tuồng dont les couleurs respectent la règle yin-yang des cinq couleurs : rouge, noir, blanc, jaune fort, vert.

Dans l’atelier, à côté des masques de tuồng traditionnels, il y a des masques de thèmes différents tels que marchands ambulantes, jeunes filles, paysages du village, Hôi An, patrimoine de l’Humanité, amour du couple, portrait, fleurs, voire des images modernes et abstraites ….qui suivent tous les techniques de dessin des masques de tuồng.

Les travaux quotidiens de l’atelier « The Timing Masks » de l’artisan Bui Quy Phong. Photo : Thanh Hoa/ VI

Selon l’artiste, dessiner des masques de tuồng est le style traditionnel et typique des Vietnamiens à la différence de la décoration des masques de l’opéra de Chine ou n’importe style du genre des pays dans la région.

Les masques de tuồng vietnamiens ne sont dessinés qu’avec 5 couleurs, les masques de l’opéra chinois avec huit ou dix. En termes de méthodes, les couleurs sont chevauchées, tandis que pour les masques de tuồng, les couleurs sont bien divisées, et les traits sont bien définis. Une chose intéressante, c’est que Bui Quy Phong n’utilise jamais des images à caractère féroce ou maléfique dans ses dessins, mais il préfère utiliser des motifs joyeux et humains car il s’oriente toujours vers la beauté et les choses positives de la vie.

L’artisan Bui Quy Phong et ses masques uniques. Photo : Thanh Hoa/ VI

En une quarantaine d’années, des milliers de masques sont nés des mains habiles de l’artisan. Aucune ne se ressemble et chacun a son histoire transmettant l’humanité et de bonnes choses aux touristes pour qu’ils puissent mieux comprendre l’homme, la culture, les patrimoines et les paysages de Quang Nam.

Bien qu’il soit âgé, Bui Quy Phuong est toujours aussi passionné. Outre son travail, il s'est rendu dans plusieurs pays, a participé à de nombreux séminaires pour propager son art et transmettre aux jeunes son amour pour cet art original de son pays natal. Avec ses efforts durables et silencieux, le peintre Bui Quy Phong a apporté sa part à faire de Hôi An un patrimoine culturel mondial et une ville créative de l’UNESCO pour l’artisanat et les arts populaires en 2023./.

L’atelier « The Timing Masks » est une destination appréciée des touristes visitant l’ancienne ville de Hôi An. Photo : Thanh Hoa/ VI

Texte : Thanh Hoa – Photos : Thanh Hoa et archives. Traduction: Diêu Vân