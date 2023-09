Histoire des matières vietnamiennes

25/09/2023

Trois artistes, Lola Lely, Yesenia Thibault-Picazo et Rocio Chacon, travaillant actuellement au Centre de parrainage et de développement artistique APD, ont organisé une série de séminaires sur le thème “ Rencontres croisées ” portant sur la création de produits artisanaux par des fils tressés. Ils ont guidé des jeunes hanoiens à faire des cordes selon une méthode traditionnelle de l’ethnie H’Mong de la commune Pa Co, district de Mai Châu, province de Hoa Binh (Nord).

Le séminaire “ de l’herbe au fil” est organisé au Centre de parrainage et de développement artistique APD de Hanoï .

Ces trois artistes sont venus au Vietnam dans le cadre du programme de coopération culturelle en termes de mode durable entre le Vietnam et la Grande- Bretagne. La série de séminaires s’inscrit dans le projet de coopération intersectorielle et de connexion multiculturelle en termes d’artisanat et de matières locales.

Les artistes sont allés dans des régions montagneuses du Nord pour se renseigner sur les matières artisanales fabriquées en transformant de l’herbe en fils puis en corde.

Dans le souhait de répandre la beauté des produits artisanaux vietnamiens auprès de la communauté internationale, les trois artistes ont créé un espace créatif au Centre de parrainage et de développement artistique APD, au No 1 rue Luong Yen (Hanoï). Les activités de partage, d’expérience et de créativité diversifiées portant sur l’artisanat et ses matières ont fasciné les jeunes, les incitant à venir découvrir et expérimenter les nouveaux moyens de découvrir les arts, les aspects matériels et invisibles de l’artisanat et de la création artistique.

Au séminaire “de l’herbe au fil”, les artistes apprennent aux participants à concevoir des cordes via des techniques et outils de tressage traditionnels et contemporains. Les produits finis sont utilisés dans les séances de pratique suivantes sur le thème “ Raconter par des matières” et “Performances en production”.

L’artiste Lola Lely née à Hanoï, a grandi à Londres (Grande- Bretagne). Elle nourrit, depuis son enfance, un amour pour l’artisanat du Vietnam. Yesenia Thibault-Picazo est musicien et styliste français et Rocio Chacon artiste visuel britannique.

Tous les trois partagent l’amour pour les produits artisanaux du Vietnam et souhaitent les répandre auprès dans la communauté. L’artiste Lola Lely a dit : "Nous avons continué et continuons de nourrir l’aspiration de raconter par des matières vietnamiennes. Nous fabriquons des produits artisanaux en affirmant l’élite du Vietnam avec le plus d’ardeur" ./.

Les artistes Lola Lely et Yesenia Thibault- Picazo ont créé en 1997 Wax Atelier à Londres où ils fabriquent des produits artisanaux vietnamiens dans le souhait de les répandre largement dans ce pays sous forme de vente en boutique et à la foire .





Chacun présente sa création lors du séminaire .

Texte: Bich Vân - Photos: Viet Cuong/VI - Traduction: Diêu Vân