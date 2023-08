Hiroaki, un bénévole Japonais dévoué en réadaptation fonctionnelle

13/08/2023

Kawamura Hiroaki, un volontaire de 34 ans originaire d'Hokkaido, est technicien en réadaptation fonctionnelle dans le cadre du programme de volontariat de la JICA. Malgré les défis linguistiques, culturels et liés à la pandémie, Hiro se consacre corps et âme à aider les patients de l'hôpital général de Quang Tri. Son objectif principal est de fournir les meilleurs soins possibles aux patients et de partager ses vastes connaissances médicales avec les médecins vietnamiens.

Au sein du service de réadaptation de l'hôpital général de Quang Tri, Hiro a aidé Pham Thi Nga, une patiente âgée, à mettre son manteau pour s'entraîner. Allant au-delà des attentes, Hiro s'est agenouillé pour aider Nga avec sa veste et lui a même fourni une canne. Il a accompli cela avec tant de joie et d'habileté que les gens présents auraient pu les confondre avec une mère et son fils.

Nga, une femme de 70 ans originaire de Thanh Hoa mais maintenant à Quang Tri, a souffert de deux AVC. Cette année, elle a reçu trois cycles de traitement de rééducation à l'hôpital général de Quang Tri sous les soins de Hiro.

« J’aime mon travail et les patients. En les rencontrant, je suis ravi, tout le monde est souriant, les supérieurs, mes collègues, les gens…. Ce qui m’incite à partager davantage mes connaissances et expériences ». Le bénévole Kawamura Hiroaki

Grâce à des massages des bras, Hiro a guidé Nga dans le mouvement de ses mains, lui conseillant de les garder détendues. Malgré sa maîtrise imparfaite du vietnamien, il s'efforce de communiquer efficacement avec ses patients.

Les patients qui viennent à l'hôpital général de Quang Tri pour un traitement de réadaptation ressentent un sentiment d'émerveillement alors qu'ils retrouvent leur capacité à parler ou à effectuer les tâches les plus simples. La fille de Pham Thi Nga a exprimé sa gratitude : « La façon dont Hiro applique l'acupression et marche avec ma mère a grandement contribué à ses progrès. Il est devenu un membre de notre famille ».

Après avoir aidé Nga, Hiro explique à une autre patiente comment faire du vélo. Lorsque le pied de la patiente glisse de la pédale, Hiro le repositionne rapidement. Avec chaque patient, Hiro fait toujours preuve de prévenance et d'humour.

Hiro a été l'un des premiers volontaires de la JICA à revenir au Vietnam après l'interruption d'un an causée par la pandémie de COVID-19. Depuis mars 2021, Hiro travaille à la polyclinique de Quang Tri. Les patients du service se sont habitués rapidement à sa présence et apprécient vigoureusement ses traitements.

"C'est la première fois que je vis et travaille à l'étranger. La chaleur et le soutien de mes collègues vietnamiens sont pour moi une énorme source d'encouragement. Je suis ravi", a déclaré Hiro.

De plus, Hiro transmet généreusement ses connaissances du Japon à ses collègues vietnamiens. Il les éduque sur les techniques de réadaptation des patients victimes d'un AVC aigu, souligne l'importance d'une mobilisation précoce et donne un aperçu du système d'assurance maladie du Japon.

Le programme d’envoi de bénévoles de la JICA a été entamé au Vietnam en 1995, totalisant jusqu'à maintenant plus de 700 bénévoles. Ils travaillent dans des dizaines de villes et provinces, dans des domaines aussi divers que l'enseignement du japonais, la santé, le sport, la culture, l'éducation, le tourisme, le développement local, la sous-traitance industrielle, le management…

Le Dr. Phan Xuan Nam, directeur adjoint de l'hôpital général de Quang Tri, reconnaît que Hiro apporte des connaissances médicales avancées de son pays, partage les procédures de soins et offre une expertise professionnelle facilitant le rétablissement rapide des patients.



« C'est la deuxième fois que notre hôpital accueille un volontaire de la JICA. Les patients apprécient l'assistance fournie par les volontaires, et les médecins et techniciens vietnamiens acquièrent des expériences précieuses à son contact », a déclaré le médecin-chef.

Hiro a reconnu le rôle important que jouent au Vietnam les familles dans le parcours de réadaptation d'un patient, ce qui contraste avec la situation au Japon. Il souligne l'importance pour les physiothérapeutes de montrer aux familles comment prendre soin de leurs proches.

Hiro n'a guère le temps d'avoir le mal du pays. Les patients qui sont sortis de l'hôpital restent en contact avec lui, lui expriment leur gratitude et l'informent de leurs progrès tout en poursuivant leur rééducation à domicile. Certains enregistrent même des vidéos et capturent des photos de leurs exercices à domicile pour les partager avec Hiro. Les activités de Hiro montrent sa responsabilité professionnelle et son dévouement sincère envers les patients vietnamiens./

" Le programme d’envoi de bénévoles a porté ses fruits, notamment au niveau local. Le Vietnam a été l’un des premiers pays où le Japon a envoyé de nouveau ses bénévoles après la pandémie de Covid-19. En 26 ans, nous pouvons affirmer que le programme d’envoi de bénévoles a été une énorme réussite. Actuellement, de nombreux Vietnamiens partant travailler au Japon et les bénévoles de retour du Vietnam continuent de les aider à s’intégrer à la société japonaise, par exemple d'un point de vue linguistique ». Shimizu Akira, représentant en chef de la JICA au Vietnam.

Réalisé par Viet Cuong/VI. Traduction : Diêu Vân