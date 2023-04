Ha Thi Vinh, bienfaitrice du village de poterie de Bat Trang

28/04/2023

Il y a plus de trois décennies, dans un village pauvre, une femme a su rassembler d’autres femmes du village pour discuter des moyens de faire des affaires avec des pays étrangers. Une histoire incroyable, comme un conte de fée, mais cependant bien réelle. Cette femme a réussi à créer la société de poterie la plus grande de Bat Trang, le plus célèbre village de poterie du Vietnam.

Mme Ha Thi Vinh, directrice de la SARL de céramique et porcelaines Quang Vinh, une femme d’affaires et aussi la fierté des habitants du village de poterie de Bat Trang.

Les femmes vietnamiennes vivant à l’époque du régime de l'économie subventionnée entrèrent en 1986 dans l’époque d’ouverture (dite de Renouveau, ou Doi moi) où elles connurent bien des difficultés du fait d'une société où les préjugés sur les femmes étaient encore très tenaces. Certaines réussirent à surmonter ces défis pour vivre la vie à laquelle elles aspiraient, dont Mme Ha Thi Vinh.

En 1986, lorsque l’Etat supprima le régime de subvention et lança la politique de Renouveau, Mme Vinh était responsable d’une section de commercialisation de l’entreprise de poterie de Bat Trang. Son travail lui demandait de partir souvent en mission alors qu’elle avait trois enfants à charge et que son mari était handicapé. Sa situation familiale l'obligea à abandonner son travail étatique.

En constatant que ses prédécesseurs exportaient, depuis les 15e et 16e siècles, leurs poteries vers le Japon et d’autres pays via le port commercial de Hôi An, elle a été incitée à le faire. Cette idée a donné naissance au complexe de porcelaines et de céramiques d’arts de Quang Vinh, avec l’exportation comme but ultime.

Ha Thi Vinh échanges des opinions avec ses employés sur le design des céramiques

Lorsque sa société privée a été fondée, plusieurs collègues n’ont pas cru que sa société pourrait produire des articles pour l'exportation. Après une période de stagnation sur le marché du Nord, elle a dû venir à Hô Chi Minh-Ville pour trouver des solutions. Fin 1989, elle eut la chance de rencontrer dans la mégapole du Sud, un homme d’affaires italien qui s’intéressait à la poterie de Bat Trang et qui lui passa une commande d’objets symboliques du football italien tels que cendriers, chaussures de football, d’une valeur totale de 30.000 d’USD.

En recevant cette commande, elle ne put retenir ses larmes. Cependant, sa joie fut courte et aucune commande ne fut passée ensuite car la société utilisait encore des fours à charbon polluants. Prenant conscience de ses faiblesses en technologies, elle alla à Hô Chi Minh-Ville pour se renseigner sur les nouvelles technologies.

La crise financière d’Asie en 1997-1998 a amené la société de poterie Quang Vinh et plusieurs sociétés de poterie de Bat Trang au bord de la faillite car leurs produits n’étaient plus vendus. Face à ce défi, Mme Vinh n'hésita pas une nouvelle fois à partir en République de Corée et à Taïwan pour trouver des solutions à la crise. Et elle devint une « héroïne » de Bat Trang pour avoir sauvé de la faillite des sociétés du village.

Après avoir surmonté tant de difficultés, elle en a tiré comme leçon que pour un développement durable, il faut se rendre à l’étranger pour se renseigner sur les exigences et attentes des marchés d’exportation. Une exposition de céramique et de porcelaine de Quang Vinh a été organisée à Dallas, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Les produits présentés ont été totalement vendus mais la société n’a pas reçu de commande.

Les technologies démodées, les fours polluants, les produits pas sophistiqués…. "Lors de mes voyages sur le marché américain, j'ai appris qu'il faut se renouveler, appliquer des sciences et technologies avancées pour créer des produits originaux, ce qui permet de conquérir des marchés d’exportation", a confié Mme Vinh.

La société Quang Vinh a été la première à avoir remplacé le four à charbon en important de Taïwan une four à gaz liquéfié non polluant et qui, en plus, améliore la qualité des poteries.

Nhân viên bán hàng được bà Vinh hướng dẫn kiến thức về gốm để nâng cao giá trị sản phẩm trong khâu bán hàng.

Ses changements ont porté leurs fruits, les céramiques et poteries d’art de Quang Vinh sont diversifiés en types et design, particulièrement celles de décorations intérieure tels que les imitations de poteries datées des 15e , 16e, 17e siècles appréciées au Japon, aux Etats-Unis, au Danemark, en Roumanie, en Slovaquie... Particulièrement, les clients des Etats-Unis et de l’Europe de l’Ouest prisent les vases à fleurs ou les articles de décoration intérieure de Quang Vinh. Devant un tel succès, la société a importé ensuite des centaines de four à gaz.

Avec son énergie inépuisable et sa volonté de fer, Ha Thi Vinh a réussi, à sa façon, à protéger et développer l'artisanat millénaire de son village./.

Ha Thi Vinh présente aux touristes l’histoire du musée de poterie de sa société Quang Vinh

Réalisé par Trân Thanh Giang- Thao Vy/VI – Traduction : Diêu Vân