Ha Minh Khôi, l’artiste qui a donné des ailes à l’art floral vietnamien

15/10/2025

Ha Minh Khoi est une figure emblématique de l’art floral vietnamien et international. Né dans une zone rurale défavorisée, il est devenu le premier fleuriste vietnamien à être admis à l’American Institute of Floral Designers (AIFD), l’Institut américain des créateurs floraux. Il a également figuré parmi les 30 personnalités vietnamiennes de moins de 30 ans les plus remarquables en 2020, selon Forbes Vietnam. L’histoire de Ha Minh Khoi illustre la puissance de la passion, de la patience et de la gratitude.

Ha Minh Khôi, du garçon pauvre au premier fleuriste vietnamien membre de l’AIFD – une histoire de patience, de passion et de créativité inlassable. Photo : Khanh Long/VI

D’un garçon pauvre émerveillé par les fleurs…

L’enfance de Ha Minh Khoi fut marquée par les épreuves, mais aussi par l’amour de sa famille et de la nature. Né dans une famille d’agriculteurs modestes et nombreux à Bà Rịa (Vũng Tàu), il a commencé dès l’âge de huit ans à cueillir du maïs et des feuilles d’abricotiers pour aider financièrement sa famille. Sa passion pour les fleurs est née lorsqu’il accompagnait sa mère à l’église, où il demandait à aider les sœurs à composer des bouquets.

Il fut émerveillé la première fois qu’il découvrit un grand marché de fleurs en gros. Dès lors, il réalisa lui-même des compositions avec les plantes et les feuilles de son jardin, et connut sa première joie de reconnaissance lorsqu’il fut nommé fleuriste principal de l’église. À 14 ans, il devint aide-fleuriste dans une boutique locale. Un an plus tard, il achetait déjà lui-même des fleurs pour composer et vendre ses propres bouquets, recevant des retours enthousiastes de ses premiers clients.

… à l’artisan qui sublime les fleurs

Le parcours de Ha Minh Khoi fut jalonné de défis, aussi bien personnels que professionnels. Ces épreuves ont forgé en lui une volonté de fer et un optimisme indéfectible, convaincu que « la volonté et l’optimisme m’aideront à m’élever et que de bonnes choses viendront ». Après son échec à l’examen d’entrée à l’Université des Beaux-Arts – pour un demi-point seulement –, il décida de tourner la page sans amertume. Il fit ses valises pour Hô Chi Minh-Ville, où il étudia et travailla comme assistant fleuriste dans une grande boutique. Après seulement deux mois d’apprentissage, grâce à sa passion et à ses efforts, il devint fleuriste principal – une preuve éclatante de son talent et de sa détermination.

Ha Minh Khôi a l’âme d’un véritable artiste. Photo : Khanh Long/VI



Animé par son rêve, il chercha à se perfectionner à l’étranger. Son plus grand défi fut de rejoindre l’AIFD : il échoua deux fois à obtenir son visa, faute d’un bon niveau d’anglais. Mais il persévéra, et, à sa troisième tentative, en 2016, il réussit et devint le premier Vietnamien membre de l’AIFD à 25 ans. Deux ans plus tard, il remporta le Vietnam International Floral Expo, un concours réunissant plus de 30 candidats venus de 14 pays, confirmant ainsi la place du Vietnam sur la scène florale mondiale. Un artiste passionné et perfectionniste Malgré ses succès, Ha Minh Khoi, fort de plus de dix ans d’expérience, continue de se former : il a suivi des stages en Malaisie, aux Pays-Bas, en France, au Japon et aux États-Unis. Il est fier d’être le premier Vietnamien à collaborer avec le magazine international Floral Fundamentals. Il a également été invité d’honneur à de nombreux séminaires à Singapour, en Belgique, aux Pays-Bas et ailleurs.

« L’industrie florale au Vietnam reste encore relativement défavorisée », estime Ha Minh Khôi, évoquant le manque de concours et d’écoles de formation professionnelle. Photo fournie par le personnage

Bien qu’il soit un artiste floral au tempérament romantique, Ha Minh Khoi demeure pragmatique dans la gestion de sa carrière. Il a refusé d’importants investissements destinés à développer une chaîne de magasins, convaincu que le métier de fleuriste requiert avant tout émotion et concentration sur chaque œuvre unique. Pour lui, la composition florale n’est pas seulement un artisanat, mais un art véritablement délicat, porteur d’une dimension spirituelle et communautaire. Son ambition dépasse la création de simples bouquets : il souhaite contribuer à l’essor de toute l’industrie florale vietnamienne et inspirer les jeunes générations./

Pour Ha Minh Khôi, son aspiration ne se limite pas à créer de magnifiques œuvres florales : il souhaite aussi contribuer au développement de l’industrie florale vietnamienne et à l’épanouissement de la communauté. Photo fournie par le personnage