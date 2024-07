Gurudev Sri Ravi Shankar au «Concert pour l'âme»

Au Vietnam, des cours de L'Art de Vivre, appelés «Cours du Bonheur», ont lieu dans de nombreuses provinces et villes. Il s’agit d’une expérience transformatrice qui combine la sagesse ancienne avec des outils pratiques pour aider les gens à redécouvrir la joie, à gérer le stress quotidien et à devenir une version plus calme et plus confiante d’eux-mêmes.