Grâce à la revue Vietnam Illustré, faire rayonner l'image du pays sur les cinq continents

25/10/2024

En 2021, les efforts de présentation de la revue Vietnam Illustré (VI) des bureaux de représentation de l’Agence vietnamienne d’Information (AVI) aux amis internationaux dans des pays tels que l'Angleterre, la Russie, l'Amérique, l'Afrique du Sud, la Chine, Cuba, le Mexique... et d'autres ont eu des retours positifs de la part des lecteurs des cinq continents, donnant plus de motivation à ceux qui ont pour mission d'apporter l'image du Vietnam auprès des amis internationaux.

Londres (Grande-Bretagne)

Le journaliste Nguyên Minh Hop, représentante en cheffe du bureau de représentation de l’AVI à Londres (Grande-Bretagne), offre une revue Vietnam Illustré au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez. Photo : AVI

En 2021, en regardant la chaîne de Télévision de l’Agence d’information (AVI), nous étions émus de voir les invités à l’événement « Rencontrer le Vietnam à Newhaven » et à une exposition de photos portant à la main la revue Vietnam Illustré en anglais. Lors d'une rencontre avec la représentante en chef du bureau de représentation de l’AVI à Londres (Grande- Grande), Nguyên Thi Hop, celle-ci a fait savoir que son bureau avait, de concert avec l’ambassade du Vietnam dans ce pays, exposé et offert la revue à des lecteurs britanniques.

Sur sa page Facebook personnelle, Nguyen Thi Minh Hop a partagé les commentaires des lecteurs à la lecture de l'article : "C'est comme se perdre dans un voyage à la découverte des destinations touristiques attrayantes du Vietnam".

Washington (Etats-Unis)

De l'autre côté de l'hémisphère, selon la journaliste Dang Thi Thu Huyen, représentante en chef du bureau de représentation de l’AVI à Washington (États-Unis) pour le mandat 2017-2021, le Vietnam Illustré est un cadeau indispensable à offrir aux experts lorsqu'ils se rendent à des interviews, pour présenter un Vietnam dynamique avec ses identités culturelles diverses. Thu Huyen et l'Administration de l'information de Washington coopèrent régulièrement avec l'ambassade du Vietnam pour présenter et distribuer le Vietnam Illustré dans les foires, les journées culturelles vietnamiennes et les journées culturelles des pays de l'ASEAN. Les lecteurs de la revue sont enthousiasmés par ses magnifiques photos et ses articles originaux.

L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Sy Cuong, offre des revues du Vietnam Illustré au sous-ministre du Bureau du président de l’Afrique du Sud, Kenneth Morolong, lors de la célébration du 79e anniversaire de la République du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2024) dans la capitale Pretoria (Afrique du Sud). Photo : Hông Minh, correspondante de l’AVI dans ce pays

La Havane (Cuba)

La correspondante Lê Thu Hiên, membre du bureau de représentation de l’AVI à La Havane (Cuba) entre 2016 et 2021, a son propre moyen de véhiculer la revue Vietnam Illustré. Le bureau de représentation de l’AVI à Cuba a, en coopération avec l’agence de presse Prensa Latina, a organisé une séance de propagande de la revue en espagnol à la foire aux livres internationale La Havane en 2019 à laquelle le Vietnam était l’invité d’honneur. De nombreux lecteurs cubains ont déclaré avoir mis à jour leurs connaissances sur le Vietnam, approfondissant ainsi leur compréhension de la culture, de l'économie, du peuple et de l'art vietnamiens.

De plus, en tant que représentante du Vietnam Illustré à Cuba, Thu Hien envoie chaque mois 10 exemplaires à deux écoles primaires proches du siège de l'agence. Elle a dit que les enseignants aiment vraiment lire la revue parce que grâce à cela, ils donnent aux étudiants des conférences plus vivantes sur le Vietnam, où leur dirigeant bien-aimé a prononcé cette phrase immortelle : « Pour le Vietnam, Cuba peut faire don de son sang ".

Selon le journaliste Luong Mai Phuong, dans la zone spéciale de développement de Mariel - la première et la seule zone économique spéciale de Cuba à ce jour -, et dans le parc industriel ViMariel - le seul parc industriel investi par des entreprises vietnamiennes dans les Amériques -, le Vietnam Illustré est toujours solennellement placé dans les salles de réunion et salles d'exposition de produits. Les responsables et les travailleurs vietnamiens attendent chaque nouveau numéro pour présenter fièrement l'image du Vietnam à leurs amis et partenaires internationaux.

De nombreux lecteurs que le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information à La Havane a eu l'occasion de rencontrer ont partagé que, dans le contexte de Cuba confronté à de nombreuses difficultés, l'image d'un Vietnam en développement fort et dynamique ne rend pas seulement les Cubains heureux de ses réalisations, c'est aussi une source d'encouragement pour eux à s'efforcer de surmonter la crise, de rester ferme et stable sur la voie qu'ils ont choisie.

Les revues du Vietnam Illustré exposées au bureau du Consulat d’honneur du Vietnam à Dublin (Irlande) attirent les lecteurs. Photo : AVI

Les revues du Vietnam Illustré du septembre 2024, parues en espagnol, sont offertes aux délégués participant au 28e séminaire international annuel « Les partis politiques et une nouvelle société », organisé à Mexico (Mexique). Photo d’archives

Pretoria (Nam Phi)

Tout juste arrivé à son nouveau poste, la cheffe du bureau de représentation de la VI à Pretoria (Afrique du Sud), Lai Hong Minh, a apporté des numéros du Vietnam Illustré pour les offrir aux personnes qu'elle a interviewées, lors du 100e anniversaire de la création du Parti communiste sud-africain (1er août) et la journée du patrimoine sud-africain (24 septembre 2021).

Dans une lettre au rédacteur en chef, Lai Hong Minh a déclaré : « Lorsque j'offrais des cadeaux, j'ai présenté ceci comme l'une des publications sur les affaires étrangères de l'Agence de presse vietnamienne. En m'écoutant attentivement présenter l'image du Vietnam dans le journal, beaucoup d'entre vous ont été étonnés. "Le Vietnam est si beau", ont dit de nombreux lecteurs à Hong Minh, ajoutant que "lire le Vietnam Illustré, c'est comme voyager au Vietnam, rencontrer des Vietnamiens et savourer la cuisine vietnamienne".

Lai Hông Minh a partagé dans une lettre : « En offrant ce cadeau, j’ai précisé que c’est l’une des publications des relations extérieures de l’Agence vietnamienne d’Information (AVI) ». « En lisant la revue, il nous semble voyager au Vietnam, rencontrer des Vietnamiens et déguster les plats vietnamiens », ont partagé plusieurs lecteurs avec Hông Minh.

La correspondante Lê Thi Tâm Hang offre des revues du Vietnam Illustré à Ekaterina Koldunova, directrice du Centre de l’ASEAN de l’Institut d’Etat (Université) des relations internationales de Moscou MGIMO, relevant du ministère des A.E russe. Photo : AVI

Pékin (Chine) Parlant de promotion et d'introduction du photojournalisme, il est impossible de ne pas mentionner la journaliste Ha Thi Tuong Thu, ancienne cheffe du bureau de représentation de l’AVI à Pékin (Chine) pour le mandat 2013-2016. Ayant travaillé au Vietnam Illustré avant de devenir résidente permanente, Ha Thi Tuong Thu estime que la revue est un cadeau que les journalistes résidents apportent toujours avec eux lorsqu'ils se rendent à des interviews ou assistent à des réunions. Depuis 2013, dès son arrivée à Pékin pour prendre ses fonctions, elle a écrit une lettre demandant au rédacteur en chef du Vietnam Illustré de fournir en supplément 20 exemplaires en chinois. Le journaliste Tuong Thu confie : « En me voyant trimballer les revues et beaucoup de matériel lors de chaque voyage d'affaires, mes collègues se posaient des questions et pensaient que c'était inutile et accablant. Cependant, je n'ai jamais hésité, je suis très heureuse de partager le Vietnam Illustré avec tout le monde."

Mac Thi Luyên (à droite), représentante en cheffe du bureau de représentation de l’AVI à Hongkong, présente le Vietnam Illustré à des visiteurs de la foire aux livres de Hong Kong. Photo : AVI

Les histoires des journalistes résidant sur les cinq continents et les réponses des lecteurs ont semblé donner de la force aux journalistes d'aujourd'hui. Il y a maintenant plus d'enthousiasme et de créativité pour rendre le magazine meilleur et plus beau le long voyage de promotion de l'image du Vietnam auprès des amis du monde entier./.