Ginseng de Ngoc Linh, un trésor national

1 Le ginseng de Ngoc Linh (Panax vietnamensis), une espèce de ginseng du Vietnam, figure parmi les meilleures espèces de ginseng du monde pour ses vertus pharmaceutiques miraculeuses qu’aucune espèce du monde ne dispose. Ce ginseng est considéré comme un trésor de la forêt et même un trésor national.

Un trésor national au « royaume » de Ngoc Linh

En mars 1973, une délégation du Service provincial de la santé de Quang Nam, conduite par le pharmacien Dao Kim Long, a découvert le ginseng de Ngoc Linh à 1 800 m d’altitude sur les flancs de la chaîne de montagne éponyme, dans les districts de Nam Trà My (province de Quang Nam), Tu Mơ Rông et Dác Giây (province de Kon Tum, sur les Hauts plateaux du Centre).

Avec plusieurs années de recherche, Dang Ngoc Phai, ancien directeur adjoint du Service provincial de la Santé de Quang Nam, a confié : « Auparavant, cette plante médicinale pouvait être cultivée à 1 400 m d’altitude mais maintenant, il faut monter à 1 800 m car la zone cultivée se réduit ».

Selon les recherches menées depuis 1973 par les scientifiques vietnamiens et étrangers, la teneur de saponine du ginseng de Ngoc Linh est plus élevée que d’autres espèces de ginseng du monde. Le ginseng de Ngoc Linh contient 52 saponines (la saponine est le principal composant du ginseng), 17 acides aminés, 20 oligo-éléments et 0,1% d'attar. Grâce à ses effets anti-inflammatoires, antioxydants et anticancéreux, outre bien d’autres vertus médicales reconnues, cette variété est très recherchée dans la nature, à un point tel qu’elle est en voie de disparition et figure dans le Livre Rouge des espèces menacées au niveau national.

Le ginseng de Ngoc Linh est une plante médicinale extrêmement rentable lorsqu'elle est cultivée. D’un investissement estimé à trois milliards de dongs, un ha de cultures devrait rapporter, au bout de 5 ans, une somme de 30 milliards de dongs soit plus de 1,3 millions d’USD. Le ginseng de Ngoc Linh est une espèce qui ne se développe fortement qu’au sommet de la montagne de Ngoc Linh, de 1.200 à 2.000 m d’altitude et donne alors du ginseng de la meilleure qualité. Si elle pousse d’ailleurs, la qualité sera inférieure.

L’ex-Premier ministre Nguyên Xuân Phuc accorde une attention particulière et prend en haute estime le ginseng de Ngoc Linh. Photo de la société Ngoc Linh-Kon Tum.

L'ex-Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (actuel président du pays) a visité en 2018, la zone de culture du ginseng de Ngoc Linh de la société par actions Ngoc Linh - Kon Tum et remis, à cette occasion, le titre de « Trésor national ».

Cette visite du Premier ministre a montré les potentialités de cette plante qui devrait donner des emplois lucratifs et stables aux habitants et permettre au pays de développer son industrie pharmaceutique à hauteur de celle du monde.

Faire figurer le Vietnam sur la carte des puissances de ginseng du monde

Pour que la filière du ginseng rapporter des milliards d’USD d'exportation au pays dans des décennies comme le souhaite le gouvernement, les autorités locales et les cultivateurs des provinces de Kon Tum et Quang Nam doivent suivre une stratégie appropriée.

Au Vietnam, le gouvernement accorde une attention particulière au développement des cultures de ginseng de Ngoc Linh, ce qui fut concrétisé par les orientations stratégiques de l'ex-Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prononcées à la conférence pharmaceutique national de 2017 et celle sur l’investissement au développement du ginseng de Ngoc Linh, organisée dans la province de Kon Tum en 2018.

Les provinces de Kon Tum et Quang Nam doivent préserver à tout prix les sources de gènes spécifiques du ginseng de Ngoc Linh. Le Vietnam doit protéger la marque commerciale internationale du ginseng de Ngoc Linh sur les marchés internationaux car c’est également une marque commerciale nationale.

En une vingtaine d’années de multiplication et de développement, à partir de premières plantes sauvages, la société par actions Ngoc Linh- Kon Tum dispose actuellement d’une immense zone de culture de plus de 200 ha située sur la montagne Ngoc Linh.

La société est également producteur pionnier dans la fabrication de produits enrichis de ginseng de Ngoc Linh tels qu’alcool, extraits, nid d’hirondelle, thé, miel, comprimés et boissons fortifiantes ….

La société a figuré dix années consécutives dans le groupe des dix marques commerciales les plus prestigieuses du Vietnam. Elle accorde une attention particulière à soutenir de grands événements culturels et a été le sponsor du concours de beauté Miss Vietnam 2020 et sera le sponsor principal du championnat national de football dans les trois années à venir.

La province de Kon Tum et les entreprises doivent prendre leur essor pour devenir des zones de cultures et de traitement de matières premières. Ce pour faire figurer le Vietnam sur la carte des puissances de ginseng du monde./ .