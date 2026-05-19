Gia Lai, une immersion entre nature grandiose et héritages culturels
La province de Gia Lai se déploie à travers chaque image comme un dégradé de couleurs : des majestueux Hauts Plateaux du Centre à la mer d’un bleu éclatant baignée de soleil du Centre du Vietnam, où nature et culture s’unissent pour créer une captivante symphonie visuelle.
Gia Lai ne se résume pas à l’immensité de ses plateaux basaltiques. C’est aussi le rythme envoûtant des gongs, les couleurs vibrantes des festivals et la vie quotidienne des ethnies Jrai, Bahnar et Xê Dang. Ces strates culturelles, à la fois authentiques et mystérieuses, composent des images saisissantes, comme filmées au cœur des montagnes.
L’extension récente du territoire de Gia Lai, consécutive à sa fusion avec la province de Bình Dinh, a ouvert de nouvelles perspectives aux photographes et aux voyageurs : de la forêt à la mer. Tandis que les hauts plateaux se distinguent par des paysages majestueux et profonds, la région côtière déploie une palette éclatante de bleu océan, de sable blanc et de soleil doré, ponctuée par les vestiges ancestraux du patrimoine cham et l’esprit martial caractéristique de cette région.
S’étendant sur plus de 21.500 km², Gia Lai offre une succession de panoramas spectaculaires : les eaux paisibles du lac Tonlé Sap, les fleurs éclatantes du cratère volcanique de Chu Dang Ya, l’écosystème préservé de Kon Ka Kinh, ou encore les courbes impressionnantes de la péninsule de Ky Co et du détroit d’Eo Gio. L’ensemble forme un univers visuel où nature et présence humaine coexistent en harmonie.
Dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2026, placée sous le thème évocateur « La grande forêt rencontre la mer bleue », Gia Lai s’impose comme bien plus qu’une simple destination. C’est une véritable source d’inspiration créative, où chaque image raconte la rencontre subtile entre la forêt et la mer, entre la tradition et la modernité./.
Texte: Thanh Hòa - Photos: Thanh Hòa, Công Dat, Minh Duc/VI - Traduction: Hà Vu