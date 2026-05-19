Gia Lai, une immersion entre nature grandiose et héritages culturels

19/05/2026

La province de Gia Lai se déploie à travers chaque image comme un dégradé de couleurs : des majestueux Hauts Plateaux du Centre à la mer d’un bleu éclatant baignée de soleil du Centre du Vietnam, où nature et culture s’unissent pour créer une captivante symphonie visuelle.

Située au pied du mont Phuong Mai, dans le quartier de Quy Nhon Nam (province de Gia Lai), la plage de Ky Co est une destination touristique très prisée, choisie par de nombreux vacanciers pour des séjours en famille ou entre amis. Photo : Minh Duc

Magnifiques plantations de thé à Biên Hô. Photo : Công Dat/VI

Gia Lai ne se résume pas à l’immensité de ses plateaux basaltiques. C’est aussi le rythme envoûtant des gongs, les couleurs vibrantes des festivals et la vie quotidienne des ethnies Jrai, Bahnar et Xê Dang. Ces strates culturelles, à la fois authentiques et mystérieuses, composent des images saisissantes, comme filmées au cœur des montagnes.

Les forêts d’hévéas, au changement de saison, contrastent avec le sol basaltique rouge. Photo : Thanh Hoà/VI

L’extension récente du territoire de Gia Lai, consécutive à sa fusion avec la province de Bình Dinh, a ouvert de nouvelles perspectives aux photographes et aux voyageurs : de la forêt à la mer. Tandis que les hauts plateaux se distinguent par des paysages majestueux et profonds, la région côtière déploie une palette éclatante de bleu océan, de sable blanc et de soleil doré, ponctuée par les vestiges ancestraux du patrimoine cham et l’esprit martial caractéristique de cette région.

Coucher de soleil sur le lac Biên Hô. Photo : Công Dat/VI

Le stupa de la pagode Buu Minh se détache sur le vert luxuriant des champs de thé de Biên Hô. Photo : Thanh Hòa/VI

Culminant à 1.028 m d’altitude, le mont Ham Rong, volcan éteint depuis des millions d’années, est considéré comme le « toit de Gia Lai ». Photo : Archives

S’étendant sur plus de 21.500 km², Gia Lai offre une succession de panoramas spectaculaires : les eaux paisibles du lac Tonlé Sap, les fleurs éclatantes du cratère volcanique de Chu Dang Ya, l’écosystème préservé de Kon Ka Kinh, ou encore les courbes impressionnantes de la péninsule de Ky Co et du détroit d’Eo Gio. L’ensemble forme un univers visuel où nature et présence humaine coexistent en harmonie.

Cérémonie d’offrandes au mât rituel du peuple Êđê, en signe de prière pour la paix. Photo : Thanh Hoà/VI

Dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2026, placée sous le thème évocateur « La grande forêt rencontre la mer bleue », Gia Lai s’impose comme bien plus qu’une simple destination. C’est une véritable source d’inspiration créative, où chaque image raconte la rencontre subtile entre la forêt et la mer, entre la tradition et la modernité./.

Texte: Thanh Hòa - Photos: Thanh Hòa, Công Dat, Minh Duc/VI - Traduction: Hà Vu