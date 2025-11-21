Ghenh Da Dia : une symphonie géologique et marine au cœur du Vietnam

Au centre du Vietnam, Ghenh Da Dia, situé dans la commune de Tuy An Dong, province de Dak Lak, s’impose comme une merveille géologique unique au monde. Ses colonnes de basalte, empilées en gradins géants le long de la côte, forment un paysage impressionnant qui raconte des millions d’années d’histoire terrestre.

Née d’une activité volcanique ancienne, Ghenh Da Dia s’est formée lorsque des coulées de lave, au contact de l’eau de mer, ont refroidi et se sont rétractées, provoquant la formation de fissures régulières. Ces fissures ont ensuite donné naissance à d’innombrables colonnes hexagonales de basalte. Au fil du temps, les vagues et les vents ont érodé la surface rocheuse, révélant cette structure majestueuse que les visiteurs peuvent admirer aujourd’hui.

Des villages côtiers où les pêcheurs perpétuent un mode de vie traditionnel.

Les roches, d’un noir profond, serrées les unes contre les autres, évoquent des plaques géantes formant un « escalier de pierre » reliant le continent à la mer. Vue du ciel, la formation rocheuse évoque un dragon scintillant, dont les écailles semblent briller sous la lumière du soleil. Cette configuration unique fascine autant les géologues que les photographes et les curieux de nature.

Pour les scientifiques, Ghenh Da Dia est un témoignage vivant de la transformation de la croûte terrestre. Pour le grand public, chaque strate devient une page d’histoire géologique, illustrant les puissances naturelles qui façonnent notre planète.

Ghenh Da Dia, une destination incontournable du centre du Vietnam.

L’agencement parfait des colonnes de basalte crée une géométrie fascinante.

L’interaction entre la roche et la mer confère au lieu une dimension encore plus spectaculaire. À marée haute, l’eau recouvre partiellement les marches naturelles, donnant l’impression d’une table de pierre flottante. À marée basse, les colonnes émergent pleinement, invitant les visiteurs à explorer les moindres détails de cette architecture naturelle.

Les guides locaux accompagnent souvent les visiteurs avec enthousiasme, partageant les légendes liées au récif rocheux et vulgarisant les phénomènes géologiques de manière accessible. La découverte devient alors un voyage entre culture, histoire et science.

Vue du ciel, Ghenh Da Dia évoque les écailles étincelantes d’un dragon.

Fête traditionnelle des pêcheurs célébrant la mer et la prospérité.

Harmonie parfaite entre les rochers majestueux et la douceur de la mer.

Non loin de là, les villages de pêcheurs perpétuent leurs traditions maritimes. Pêche, fruits de mer et festivals saisonniers rythment la vie locale. Les visiteurs peuvent y rencontrer les habitants, découvrir leur quotidien et déguster des spécialités de la mer fraîchement pêchées.

Vue aérienne de Ghenh Da Dia, un chef-d’œuvre de la nature façonné par le temps.

Grâce à son mélange harmonieux de valeurs géologiques, paysagères et culturelles, Ghenh Da Dia gagne en notoriété sur la scène touristique vietnamienne. En 1998, le site a été classé site naturel national. Aujourd’hui, il ambitionne de devenir une destination touristique internationale, attirant les passionnés de nature, de photographie et d’exploration scientifique./.

Texte et Photos: Công Dat/VI - Traduction: Hà Vu