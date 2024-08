GC Food, premier fournisseur de produits à base d’aloe vera au Vietnam

08/08/2024

Malgré les fluctuations mondiales, GC Food préserve sa position de société leader au Vietnam dans la production de produits à base d’aloe vera, fournissant aussi bien le marché vietnamien qu'international.

L’usine Viet Farm assure toujours l’hygiène alimentaire. Photo : Thông Hai/ VI

Avec comme fil conducteur l’agriculture bio, GC Food se développe sur tous les plans pour devenir la première société en termes de transformation de l’aloe vera et d’autres produits agricoles clés. L'aloe vera (en latin « le vrai aloès ») ou Aloe barbadensis est une plante utilisée depuis plus de 5000 ans. L'aloe vera est reconnu pour ses merveilleuses propriétés hydratantes, apaisantes revitalisantes.

En 2015, GC Food a construit son usine de transformation de l’aloe vera dans la province de Ninh Thuân (Centre), pays de culture de l'aloe vera du pays. D'une superficie de plus de deux hectares, dans le parc industriel Thanh Hai, l'usine est dotée de la technologie IQF aux normes internationales qui a permis à GC Food de devenir la première usine du genre au Vietnam et d’Asie du Sud-Est en termes de traitement et de valorisation de l'aloe vera..

Viet Farm, usine de fabrication des produits dérivés de l’aloe vera la plus grande du Vietnam, dans le parc industriel Thanh Hai, province de Ninh Thuân. Photo : GC Food

Zone de culture d’aloe vera de GC Food dans la province de Ninh Thuân. Photo : Thông Hai/VI

Le bureau de GC Food se trouve dans l’arrondissement de Binh Thanh (Hô Chi Minh-Ville) et ses usines dans les provinces de Dong Nai et Ninh Thuân. Celle de Ninh Thuân produit chaque année environ 15.000 tonnes de produits dérivés de l’aloe vera et 35.000 tonnes de matières premières. C' est l’usine de transformation de l’aloe vera la plus grande et la plus moderne du Vietnam.

Préparation préliminaire à Viet Farm. Photo : Thông Hai/VI



Les produits de GC Food sont présents dans une vingtaine de pays à savoir le Japon, la Corée du Sud, des pays de l’Europe ou de l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est… Au Vietnam, les produits dérivés de l’aloe vera sont utilisés dans la production de yaourts, de boissons rafraîchissantes ou par les restaurants ou cafés.

GC Food a créé une nouvelle usine de gelées de noix de coco, de 11.000 m² dans le parc industriel Ho Nai, district de Trang Bom, province de Dong Nai (Sud). C’est l’usine la plus grande du Vietnam, d’une capacité annuelle de plus de 20.000 tonnes par an

La pulpe d’aloe vera est stérilisée à toutes étapes de production. Photo : Thông Hai/VI

GC Food recherche de nouvelles orientations dans un monde en constante évolution. « GC Food continue d’explorer et élargir ses marchés, premièrement en Asie de l’Est et en Chine. GC Food a participé à l’exposition SIAL Shanghai 2024, pour conquérir de nouveaux clients chinois et a obtenu des réponses positives. En outre, la société fait des efforts pour rechercher de nouveaux débouchés dans d’autres régions »

GC Food s’est fixé pour objectif un chiffre d’affaires de 573 milliards de dongs en 2024, et une croissance annuelle de plus de 30% dans les cinq ans à venir./.

Texte et photos : Thông Hai/Revue Vietnam Illustré et archives de GC Food. Traduction : Diêu Vân