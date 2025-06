Fusion Da Nang – Quang Nam : un nouveau pôle de croissance vers la mer

20/06/2025



Par le passé, Da Nang et Quang Nam formaient ensemble la province de Quang Nam - Da Nang avant d’être séparées en deux entités administratives distinctes. Aujourd’hui, elles sont appelées à fusionner de nouveau. Selon les experts, cette réunification favorisera non seulement une expansion géographique et démographique, mais constituera également un levier puissant de développement dans plusieurs secteurs clés, notamment le tourisme, les hautes technologies et la logistique. M. Cao Tri Dung, président de l’Association du tourisme de Da Nang, estime que la nouvelle ville issue de la fusion pourrait devenir un pôle touristique de référence en Asie, à l’image de Phuket, Bali ou Hawaï, dépassant ainsi son statut actuel de destination phare d’Asie du Sud-Est.

Da Nang, escale de choix pour les croisières de luxe internationales. – Photo : Thanh Hoa

Le Pont d’Or, l’un des symboles touristiques les plus emblématiques de Da Nang. – Photo : Nguyen Trinh

M. Le Cong Co, ancien vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam pour l’ancienne province de Quang Nam - Da Nang, affirme quant à lui que cette nouvelle ville pourra être considérée comme « la plus belle » du pays, car elle bénéficiera de deux aéroports internationaux (Chu Lai et Da Nang), de deux grands ports maritimes, ainsi que de deux sites classés au patrimoine mondial… autant d’atouts créant un immense potentiel de développement dans une nouvelle ère.

Plage animée de Da Nang en haute saison estivale. – Photo : Thanh Hoa

Le village de pêche traditionnel de Mân Thai, en bordure de la plage de Da Nang. – Photo : Nguyen Trinh

La fusion devrait permettre la création d’un écosystème touristique unique. La nouvelle ville disposera d’environ 80 000 chambres, dont la plus forte proportion de chambres 5 étoiles du pays, et proposera une gamme complète de produits touristiques : tourisme balnéaire, fluvial, patrimonial, écologique, culturel, sportif, bien-être, MICE, etc.

La notoriété internationale de Da Nang s’appuiera sur des sites emblématiques tels que la plage My Khe, Hoi An, My Son, Ngu Hanh Son, Sun World Ba Na Hills, le Pont d’Or, la réserve de Cu Lao Cham, la forêt de cocotiers Bay Mau, ou encore le festival international de feux d’artifice de Da Nang. À cela s’ajoutent de nombreux événements culturels et compétitions d’envergure : festivals culturels Vietnam-Japon, tournois de golf, festivals de cinéma, concours de beauté internationaux…

Hoi An, ville classée au patrimoine mondial, joyau du circuit culturel du Centre. Photo: Nguyên Trinh

Fête traditionnelle marquant l’identité vietnamo-japonaise dans les rues anciennes de Hoi An. Photo: Thanh Hoa

La nouvelle ville de Da Nang renforcera également ses liens avec d’autres marchés touristiques dynamiques, comme l’ancienne capitale Hué, Quang Tri, Quang Binh, les Hauts Plateaux du Centre et même le Laos via le corridor économique Est-Ouest.

Dans sa Vision de développement, Da Nang est appelée à devenir un centre financier international, une zone de libre-échange, un centre urbain moderne et un haut lieu du tourisme de villégiature de qualité. Le Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné la nécessité d’une restructuration économique, d’une amélioration de la productivité, et d’une exploitation optimale des ressources disponibles.

Le nouveau territoire devra s’appuyer sur les pôles industriels et logistiques de Chu Lai, les zones agricoles de haute technologie, ainsi que les richesses patrimoniales de Hoi An et My Son. M. Pham Bac Binh, président de l’Association des PME de Da Nang, estime que la fusion donnera naissance à un espace de développement inédit, en particulier dans l’industrie, les services, les infrastructures et la logistique.

Le parc industriel THACO Chu Lai : centre majeur d’assemblage automobile et de mécanique dans le Centre. Photo: Nguyên Trinh

L’aéroport international de Da Nang figure dans le classement des 100 meilleurs du monde 2025. Photo: Thanh Hoa

L’infrastructure jouera un rôle central : les ports de Tien Sa, Lien Chieu et Ky Ha, les aéroports de Da Nang et Chu Lai, et les autoroutes reliant Da Nang à Quang Ngai formeront un réseau multimodal capable de desservir efficacement les flux de marchandises et de passagers, tant au niveau national qu’international.

La synergie entre les parcs industriels de Quang Nam et Da Nang – notamment le parc de haute technologie de Da Nang et la zone économique ouverte de Chu Lai – créera un vaste réseau industriel de référence au centre du pays. De plus, les réserves foncières de Quang Nam permettront de répondre à la demande croissante d’espaces de production, un besoin structurel pour Da Nang.

Chaîne de montage automobile dans le complexe industriel Thaco Chu Lai. Photo: Thanh Hoa

Selon M. Nguyen Van Quang, secrétaire du Comité du Parti de Da Nang, la fusion apportera un nouvel élan au développement économique et profitera des politiques spécifiques déjà en vigueur à Da Nang, qui seront étendues à la nouvelle entité. La fusion marque une étape clé dans la mise en œuvre des résolutions stratégiques du Politburo : la résolution n°43-NQ/TW sur le développement de Da Nang à l’horizon 2030-2045, et la résolution n°26-NQ/TW sur le développement de la région Centre-Nord et de la Côte centrale.

La société Truong Hai Logistics (THILOGI) exploite des routes de fret transfrontalières. – Photo d’archives : THILOGI

Comme l’a souligné le Secrétaire général du Parti Tô Lâm, la fusion ne constitue pas un simple ajustement administratif, mais bien une opportunité historique. Elle doit permettre à Quang Nam et Da Nang de bâtir ensemble un pôle économique, culturel et d’innovation de premier plan dans la région, avec une vision commune à long terme, fondée sur le partage des bénéfices, des responsabilités et des ambitions. Le territoire de Quang-Da doit ainsi s’ouvrir résolument vers la mer et occuper une position digne sur la scène nationale et internationale./.

Texte : Thanh Hoa – Photos : Thanh Hoa/ Revue Vietnam Illustré, Nguyên Trinh et archives. Graphisme: Thao Nguyên