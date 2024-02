FITO PHARMA, un groupe pharmaceutique spécialisé dans les médicaments issus des plantes médicinales

25/02/2024

Jardin de plantes médicinales de la SARL FITO PHARMA.

À partir d'une entreprise familiale créée en 1999, basée sur les fondations et les atouts du Vietnam dans le domaine de la médecine traditionnelle, la SARL FITO PHARMA, après plus de 2 décennies de développement, est devenue l'une des principales sociétés pharmaceutiques au Vietnam. Son aspiration est de devenir un producteur leader de produits issus de plantes médicinales, au Vietnam et au niveau international. FITO PHARMA exporte déjà vers de nombreux pays à travers le monde.

FITO PHARMA est une société pharmaceutique pionnière du Vietnam dans l'exportation de produits à base de plantes médicinales. En 2002, la société a ouvert un bureau de représentation à Kiev, en Ukraine. En 2003, elle obtient un certificat de gestion de la qualité de l'organisation BVQI (Royaume-Uni) selon les normes ISO 9001-2000. L'exportation vers l'Europe de l'Est a atteint un nombre record de 14 conteneurs en 2003. Dans les années suivantes, FITO PHARMA a continué d'exporter vers la France (2007), le Royaume-Uni (2009), les États-Unis et le Canada (2016).

Parallèlement à l'expansion de ses marchés d'exportation, FITO PHARMA a également modernisé son usine pour la conformer aux normes internationales. Concrètement, en 2011, FITO PHARMA a mis en œuvre un projet biologique selon les normes de l’Union européenne(UE), de l’USDA (États-Unis) et de JAS (Japon). En 2012, elle a ouvert une usine aux normes GMP. En 2014, elle a été certifiée comme répondant aux normes GMP-WHO. En 2022, l'entreprise a lancé la construction de l'usine Fito N2 à Binh Duong et de l'usine Fito N3 dans la zone industrielle VSIP Bac Ninh.

Selon Lê Khac Tâm, président de la SARL FITO PHARMA, le Vietnam est un pays chaud et humide, propice à la croissance des arbres et plantes médicinales. De plus, c'est aussi un pays où la médecine traditionnelle a une longue histoire. L'expérience dans l'utilisation des plantes médicinales comme médicament a été accumulée et vérifiée au fil de nombreuses années et de génération en génération. C'est pourquoi FITO PHARMA est spécialisée dans la production de médicaments à base de remèdes traditionnels. La société a collaboré avec des experts de l'industrie médicale et pharmaceutique au Vietnam et à l'étranger. De nombreux produits de la société ont été évalués cliniquement dans des instituts et hôpitaux nationaux et étrangers.

Les produits sont fabriqués sur la base des connaissances et de l'expérience de la médecine traditionnelle, des principes traditionnels dans la préparation de médicaments issus de plantes médicinales. La société a appliqué des machines, des équipements et des technologies modernes pour créer des produits de la meilleure qualité.

Tâm a déclaré que la société avait coopéré avec des scientifiques et des instituts de recherche nationaux et étrangers pour confirmer l'efficacité de ses produits. Cela a créé une grande confiance de la part des consommateurs au fil des années pour les produits FITO PHARMA. Les produits issus de plantes médicinales traitent 11 groupes de maladies selon la Circulaire du ministère de la Santé relative aux groupes de médecine traditionnelle.

FITO PHARMA est également le fondateur du Musée de la médecine traditionnelle du Vietnam (Musée FITO) avec 2 installations à Ho Chi Minh-Ville et Thuan An, province de Binh Duong, où sont exposés des milliers d'artefacts et de livres. Ces deux musées sont devenus des attractions populaires auprès des touristes nationaux et étrangers.

Avec pour mission de contribuer à la protection de la santé, le bien le plus précieux de l'homme, FITO PHARMA s'efforce de devenir une société pionnière dans le domaine de la fabrication de produits issus de plantes médicinales et de faire de FITO une marque internationale./.

Créée dans la province de Binh Duong en 1999 à partir d'une entreprise familiale de médicaments traditionnels, FITO PHARMA est devenue une société pharmaceutique dotée d'une grande capacité de production, répondant aux normes internationales telles que GMP-OMS, les normes de production alimentaire biologique de l'UE, le Système de gestion de la qualité HACCP en matière d'hygiène et de sécurité alimentaires, la certification de gestion de la qualité selon les normes ISO....

Texte: Thao Vy - Photos: Thông Hai & Archives - Traduction: Hà Vu