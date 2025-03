Fête Sene Dolta, un beau trait culturel des Khmers

21/03/2025

La fête Sene Dolta est une célébration majeure du peuple khmer, qui se déroule du 29e jour du 8e mois au 1er jour du 9e mois du calendrier lunaire. Elle est dédiée à la mémoire des ancêtres et vise à solliciter des bénédictions pour les vivants. À cette occasion, les Khmers expriment leur gratitude envers leurs ancêtres, qui ont exploité les terres et protégé les phum et soc (villages).

Organisée aussi bien dans les pagodes que dans les foyers khmers, la fête Sene Dolta présente des similitudes avec la fête Vu Lan des Kinh (ethnie majoritaire du Vietnam). Elle fait partie des trois grandes fêtes annuelles des Khmers, aux côtés d'Ok Om Bok (culte de la lune et prière pour une bonne récolte) et de Chol Chnam Thmây (Nouvel An khmer). L’un des temps forts de cette fête est la traditionnelle course de bœufs.

Durant ces trois jours de célébration, de nombreuses activités rituelles, religieuses et sociales ont lieu. Un des traits distinctifs de la culture khmère est que ces cérémonies se déroulent principalement dans les pagodes des villages, soulignant ainsi leur rôle central dans la vie spirituelle et culturelle de cette communauté.

Les rites religieux de la fête Sene Dolta

La fête Sene Dolta est marquée par plusieurs rites religieux significatifs, tels que les offrandes aux ancêtres, la cérémonie de requiem collectif et le rituel d’adieu aux âmes des ancêtres qui retournent au ciel. En khmer, « Sen » signifie culte, « Dol » signifie Madame et « Ta » signifie Monsieur, formant ainsi une expression qui rappelle aux Khmers leurs racines et leur devoir de piété filiale. Le premier jour, les habitants khmers nettoient leur maison et l’autel des ancêtres, préparent du riz et diverses offrandes pour inviter les âmes des défunts à revenir dans le monde terrestre. En plus des rituels domestiques, des cérémonies sont également organisées dans les pagodes, notamment la cérémonie de requiem collectif, considérée comme l’acte religieux le plus important de la fête.

Le deuxième jour, les Khmers revêtent leurs costumes traditionnels et se rassemblent dans les pagodes. Dans le sanctuaire principal, après avoir allumé des bâtons d’encens sur l’autel dédié à Bouddha, ils participent à la cérémonie de requiem collectif. Dans une atmosphère empreinte de spiritualité, les participants récitent des prières et écoutent les enseignements bouddhiques. Après la cérémonie, les fidèles restent à la pagode pour échanger sur leur quotidien, leurs joies et leurs difficultés. Ainsi, la pagode devient non seulement un lieu de culte, mais aussi un espace de partage et de renforcement des liens communautaires.

Le dernier jour de la fête, un rituel symbolique est organisé : le lâcher de petites embarcations en troncs de bananiers, destiné à dire au revoir aux ancêtres retournant au ciel. Cependant, avec la modernisation et la simplification des pratiques, cette tradition tend à disparaître. Un héritage culturel préservé malgré la modernité

Bien que la société moderne ait connu de nombreux changements, la fête Sene Dolta demeure un événement incontournable dans la vie spirituelle des Khmers. Elle permet aux jeunes générations de mieux comprendre les valeurs culturelles et spirituelles de leur peuple, tout en renforçant la solidarité et les liens communautaires./.

Texte et photos : Viêt Cuong/VI Traduction : Diêu Vân