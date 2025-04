Fête printanière Gâu Tao : une célébration sacrée et culturelle des H'Mong

04/04/2025

Autrefois célébrée au sein des familles pour solliciter la bénédiction des divinités en faveur des naissances, la fête Gâu Tao s'est transformée en un événement communautaire, rassemblant tout le village. Elle vise désormais à invoquer un climat favorable, des récoltes abondantes et une prospérité générale. La fête Gâu Tao, qui dure une journée, est la plus grande célébration de l'année pour les H'Mông. "Gâu Tao", en langue H'Mông, signifie "s'amuser en plein air".



La cérémonie organisée au pied de l’arbre « nêu » est le rituel le plus important de la fête Gâu Tao.

Le rite central de cette fête est l'érection du cây nêu (mât rituel), un symbole sacré destiné à éloigner les mauvais esprits et à attirer la chance pour la nouvelle année. Le jour de la fête, les H'Mông se rassemblent autour du cây nêu, érigé sur une montagne. Ils choisissent avec soin un terrain plat, car l'ensemble des festivités se déroule autour de ce mât, considéré comme doté d'un "pouvoir surnaturel". Le cây nêu est une grande tige de bambou, dépourvue de feuilles, sélectionnée pour sa beauté et sa rectitude. À son sommet, une bande de lin aux couleurs rouge et noire est attachée.

Selon les croyances H'Mông, le cây nêu sert de pont entre le monde des humains et celui des divinités. La bande de lin est un signe de bon augure, promettant chance et prospérité pour l'année à venir. Les offrandes incluent une bouteille de vin, trois fleurs de riz gluant et un bouquet d'arbre sửi. La bouteille de vin et les fleurs de riz symbolisent l'abondance, tandis que le bouquet d'arbre sửi représente la reproduction.

Le concours de confection du gâteau de riz gluant de forme ronde (bánh dày) des H'Mong attire de nombreux visiteurs

Des habitants participent à des jeux folkloriques originaux

Le chaman, qui préside le rituel, prononce un discours au nom des villageois et brûle des papiers votifs en hommage aux divinités. Après les prières, les habitants, guidés par le chaman, font le tour du cây nêu en chantant une chanson appelée "Tịnh chay" (date), exprimant ainsi leur gratitude envers les divinités. Après la partie rituelle, les festivités se poursuivent avec des danses, des chants et des jeux populaires tels que le lancer du pao, le tir au bâton et le pilage de la pâte de riz. Les jeunes H'Mông, vêtus de leurs costumes colorés, offrent un spectacle magnifique, jouant de la flûte et dansant ensemble.

La fête Gâu Tao, la plus importante de l'année, est un symbole fort de l'identité culturelle traditionnelle des H'Mông dans les provinces montagneuses du Nord du Vietnam, telles que Yên Bai, Hà Giang, Diên Biên et Lào Cai. Bien qu'elle ne dure qu'une journée, elle vise à invoquer la pluie et un climat favorable pour des récoltes abondantes. Elle est également l'occasion pour les aînés d'échanger des vœux de longévité et de prospérité, et pour les jeunes de se rencontrer et de tisser des liens./.