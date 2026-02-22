Fête du temple Cờn: une célébration millénaire au cœur du quartier Quỳnh Mai

22/02/2026

La fête du temple Cờn, située dans le quartier de Quỳnh Mai, est l’une des manifestations culturelles les plus anciennes, les plus riches et les plus emblématiques de la province de Nghệ An. Reconnue patrimoine culturel immatériel national depuis 2017, elle incarne la profondeur historique, la vitalité spirituelle et l’identité communautaire des habitants du littoral nord du Centre-Vietnam.

Habitants locaux et touristes assistent au rituel “Prière pour la bonne pêche” , à savoit beau temps, mer calme, prises abondantes de crevettes et de poissons, et sorties en mer sans encombre. Photo : Trân Nhân Quyên

Offrandes de bateaux-dragons aux divinités. Photo : Trân Nhân Quyên

Selon les annales historiques, le temple Cờn existe depuis plus de 800 ans. Il bénéficie d’un décret royal et d’un soutien financier de l’État féodal dès l’époque du roi Trần Ánh Tông (début du XIVe siècle, vers 1312). Le site existe donc depuis plus de 800 ans et témoigne d’une continuité culturelle rare dans la région.

Procession du palanquin lors de la fête du temple de Cờn. Photo : Trân Nhân Quyên

La procession du palanquin aussi appelé “chạy ói” : une performance unique de la fête du temple de Cờn. Photo : Trân Nhân Quyên

La fête dure un mois entier, du douzième mois lunaire de l’année précédente au premier mois lunaire de l’année suivante, avec des préparatifs et des activités annexes étalées. Ses spectacles emblématiques - tels que les courses de bateaux et la procession de palanquins (“chạy ó”) - constituent des manifestations folkloriques qui reflètent le monde professionnel des habitants du littoral et commémorent l’histoire et les luttes de la dynastie Trần face aux envahisseurs étrangers, notamment pendant la résistance à l’invasion mongole des Yuan et l’expansion vers le sud contre le royaume du Champa.

La fête du temple de Cờn est présentée comme un musée vivant du pays, préservant et transmettant les valeurs culturelles. Photo : Trân Nhân Quyên

La fête du temple de Cờn est associée au culte du Dieu de la Mer, divinité largement vénérée dans la province de Nghệ An, une pratique spirituelle profondément enracinée dans la culture des communautés côtières. Photo : Trân Nhân Quyên

Née du culte ancestral des divinités de l’eau et de la mer, pratiqué par les communautés côtières, la fête du temple Cờn fusionne harmonieusement spiritualité, économie maritime et identité locale. Elle illustre l’interaction entre une société agricole et les réalités de la pêche, tout en transmettant des valeurs de solidarité, de gratitude envers les ancêtres et de résilience face aux défis naturels et historiques. La fête du temple Cờn reste un témoignage vivant de la richesse de la pensée et de la culture vietnamiennes traditionnelles, un pont entre passé glorieux et présent dynamique, invitant chacun à découvrir l’âme profonde du littoral de Nghệ An.Elle illustre l’interaction entre spiritualité, économie maritime et identité locale.

Son inscription au patrimoine culturel immatériel national met en lumière son rôle essentiel dans la mémoire collective, la préservation des rituels, des savoir-faire traditionnels et de l’esprit communautaire./.

Texte et Photos: Trân Nhân Quyên - Traduction: Hà Vu