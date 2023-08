Fête Cha Mun des Thai noirs

La fête Cha Mun est l’une des fêtes folkloriques culturelles et religieuses importantes des Thai noirs de la province de Thanh Hoa. Tandis que les villageois sont ravis des activités communautaires agitées de la fête, elle est pour les chamans, une occasion à faire le bilan de trois ans de guérir des malades avec des plantes médicinales.

Selon des légendes des Thai noirs de la commune Yen Thang, district de Lang Chanh, province de Thanh Hoa autrefois, l’homme fut atteint par des épidémies et n’en trouva aucun remède, pour cette raison, les ancêtres des Thai noirs de cette commune envoyèrent des Thai noirs au ciel pour solliciter Po Then, qui gère le ciel selon la croyance des Thai. Po Then fut d’accord, jeta une file en soie sur laquelle, les soldats de Po Then vinrent à la terre détruire des revenants, guérir des habitants. Les ancêtres des Thai noirs envoyèrent une nouvelle fois, leurs descendants au ciel remercier Po Then et apprendre les méthodes de guérir les malades.

En termes des promesses à Po Then, chaque mo Mun, c’est - à -dire des gens de l’ethnie Thai noire ont pu apprendre à guérir d’autres qui pratiquèrent ce métier de trois à cinq ans, organisèrent la fête Cha Mun à exprimer leur connaissance envers Po Then. Depuis leur cérémonie Cha Mun est organisée annuellement en les 9 e et 10 e mois lunaires.

Avant la fête, le chaman apprendra des malades qui ont été guéris à préparer des offrandes à apporter leur part à la cérémonie qui se tiendra à l’habitation du chaman. Un mât (appelé en thaïlandais Bọoc mạy) est dressé au centre de la cour sur lequel on attache des fleurs, des ornements en forme d’oiseaux, poisson, grenouille, éléphant, cheval…. Le Boọc mạy est le centre de la fête Chá Mùn autour duquel toute activité de la fête se déroule.