Festival unique de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam d’An Giang

14/07/2025

Chaque année, du 22 au 27e jour du quatrième mois lunaire, les habitants de la province d'An Giang, de la région Sud-Ouest en général, ainsi que de nombreux touristes venus de tout le pays, affluent vers la montagne Sam pour participer au célèbre festival de la déesse Bà Chua Xu, aussi appelée la Sainte Mère du royaume. Cette fête folklorique, empreinte de ferveur et de traditions ancestrales, a été inscrite par l'UNESCO en 2024 en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le festival de la déesse Bà Chua Xu, qui se déroule depuis plusieurs décennies sur le mont Sam, incarne l’identité culturelle profonde des populations du Delta du Mékong. Selon la légende, il y a environ 200 ans, la statue de la déesse se trouvait déjà en ce lieu. Un jour, un groupe d'individus spécialisés dans le harcèlement des zones frontalières grimpa sur la montagne et aperçut la statue. Animés de mauvaises intentions, ils tentèrent de la descendre, mais à leur grande surprise, ils remarquèrent que la statue semblait trop lourde pour être déplacée. La colère de l’un d'eux fit alors briser le bras gauche de la statue, provoquant immédiatement la punition divine de la déesse.

Le temple Bà Chua Xu, sur la montagne Sam, est une destination touristique célèbre d’An Giang. Photo : Nguyên Luân

Depuis cet incident, Bà Chua Xu lui apparut fréquemment en rêve et se fit appeler la Sainte Mère du royaume. Elle instruisit les habitants sur la construction d’un temple en son honneur, afin de leur garantir un climat favorable, des récoltes abondantes, ainsi que leur protection contre les bandits et les maladies. Touchés par sa réaction, les habitants décidèrent de rapporter sa statue pour la vénérer dans le temple de Bà Chua Xu.

Au fil des années, de nombreuses autres légendes mystérieuses entourèrent sa divinité, renforçant son caractère sacré et énigmatique, inaccessibles à la simple compréhension humaine.

Le festival de Bà Chua Xu est avant tout une célébration religieuse, mêlant prière, ferveur collective et festivités joyeuses. La cérémonie la plus solennelle reste le transport de la statue, effectué dans une ambiance rythmée par le son des tambours et des gongs. Des troupes de lions, de dragons et de figures mythologiques défilent le long de la route pour accueillir la Sainte Mère du royaume.

La procession du palanquin lors de sa descente, portée par neuf jeunes filles. Photo: Nguyên Luân

Le point d'orgue de cette célébration est le rite du « Mộc dục », qui se déroule la nuit du 23 au 24e jour du quatrième mois lunaire. Lors de cette étape essentielle, la statue de la déesse est lavée avec une eau parfumée de jasmin et de cannelle, symbolisant la purification et la dévotion. Ensuite, le rite du « Xây chầu » est effectué pour implorer prospérité et bien-être pour l'année à venir.

Préparatifs vestimentaires avant la cérémonie du bain de la statue de la déesse. Photo : Thông Hai

Le festival se déroule également en processions, chants, danses traditionnelles, ainsi qu'en offrandes d'encens, d'alcool et de thé à la déesse. Chaque rite possède sa propre signification, mais tous contribuent à créer une atmosphère de ferveur religieuse tout en étant un moment de rencontres et de solidarité pour les communautés locales, qu’elles soient Kinh, Cham, Hoa ou Khmer.

Thai Công Nô, membre du conseil d'administration du temple de la montagne Sam, souligne que, dans la culture du Sud, Bà Chua Xu est perçue principalement comme une déesse protectrice, garante de la sécurité des frontières, de la prospérité et du bien-être. Sa vénération contribue à renforcer le sentiment d’unité et d’identité collective parmi les habitants, autour de valeurs spirituelles partagées. Le festival devient ainsi non seulement une célébration religieuse mais aussi un moyen de renforcer la résilience et la cohésion sociale locale.

Lors de la cérémonie de remise du certificat du patrimoine mondial par l’UNESCO, organisée en mars 2025, le vice-Premier ministre Mai Văn Chinh a souligné que ce titre représentait une grande fierté pour la région et pour le pays tout entier. Il a rappelé que, depuis deux siècles, le culte de Bà Chua Xu est un soutien spirituel pour des millions de Vietnamiens, ancrant la foi en la Mère dans la mémoire collective nationale. Ce festival témoigne de la profonde croyance vietnamienne en la vénération maternelle, contribuant ainsi à l’identité culturelle du Vietnam.

Des troupes de danse du lion et du dragon se sont rassemblées dans la province d'An Giang pour célébrer le festival de la déesse Bà Chua Xu. Photo : Nguyên Luân

Outre la cérémonie, le festival de la déesse Bà Chua Xu propose de nombreuses activités spéciales. Photo : Nguyên Luân

La vénération de Bà Chua Xu, déesse mère de la terre et protectrice des habitants, ne se limite pas à la région du mont Sam. Elle occupe également une place essentielle dans la vie culturelle et spirituelle des habitants du Sud-Ouest du Vietnam. Dans de nombreux villages de la région, il existe un temple dédié à Bà Chua Xu, souvent situé près des temples Ngu Hành et Thô Dia. Ces lieux de culte témoignent du profond respect que les populations lui portent, la considérant comme une mère divine capable de bénir, protéger et veiller sur leur vie quotidienne.

Les offrandes sont soigneusement préparées par les habitants. Photo : Nguyên Luân

Le temple de Bà Chua Xu à Bâu Muop est l’une des destinations touristiques les plus célèbres d’An Giang, reconnu pour son caractère sacré. Il est souvent comparé au temple de Bà Chua Xu du mont Sam, tous deux étant des sites incontournables de la région.

Le Festival de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam attire de nombreux habitants et touristes. Photo : Nguyên Luân

Le temple de Bà Chua Xu Ma Châu, situé sur l’île de Bai Nhà A Hon Son, dans la zone de Lai Son, est également un lieu emblématique dans la province d’An Giang. La façade principale du sanctuaire fait face à la mer, symbolisant sa vigilance constante sur les marins et pêcheurs lors de leurs sorties en mer. La grande porte d'entrée, majestueuse et élégante, donne le ton du lieu, tandis que l'intérieur, richement décoré, témoigne de la profonde dévotion des insulaires envers Bà Chua Xu Ma Châu (Dame du royaume Ma Châu).

Le culte de cette déesse est perçu par les habitants comme la personnification des entités divines gouvernant la terre et la mer. Elle protège notamment les pêcheurs contre les vagues déchaînées et les vents violents qui menacent leur vie en mer.

La population locale considère la Dame Xu Ma Châu comme l'incarnation de la divinité qui gouverne le pays. Photo : Nguyên Luân

L’un des moments forts du calendrier religieux du Sud-Ouest est la cérémonie annuelle de vénération du temple de Bà Chua Xu Ma Châu, qui se déroule du 8 au 10e jour du neuvième mois lunaire. Pendant cette période, le conseil du temple organise des spectacles de chants traditionnels, notamment ceux de Hô Chi Minh-Ville, devant un public nombreux.

De nombreux habitants du continent, ainsi que des visiteurs étrangers, viennent également apporter des produits, des offrandes et des marchandises pour célébrer cette fête, créant une ambiance joyeuse et animée. La cérémonie attire chaque année des milliers de fidèles, venus prier pour la paix et la prospérité de leur famille, et témoignant de l’importance spirituelle de Bà Chua Xu pour la région.

Danse « bóng rỗi » (danse rituelle avec des marionnettes) au temple de Bà Chua Xu Ma Châu. Photo : Nguyên Luân

Le temple Bà Chua Xu Ma Châu à Hon Son ne sert pas seulement de refuge spirituel pour les insulaires ; il est également une destination touristique sacrée, attirant des visiteurs du monde entier. Son rôle dépasse la simple foi : il influence la vie quotidienne des habitants du Sud-Ouest, leur enseignant l’abandon du mal, la pratique du bien, la compassion, et stimulant la générosité à travers diverses œuvres caritatives.

Bà Chua Xu occupe une place centrale dans la vie spirituelle des habitants du Sud Vietnam, en particulier ceux du Sud-Ouest. Sa croyance incite à la bonté, à l’empathie et à l’espérance, tout en renforçant les liens communautaires. Elle demeure un symbole vivant de protection, de compassion et de foi dans cette région riche en traditions sacrées./.

Des maquettes de bateaux sont lâchées pour prier pour la paix et la chance pendant le voyage en mer. Photo : Nguyên Luân

Texte: Thông Hai - Photos: Nguyên Luân, Thông Hai/Revue Vietnam Illustré & Archives - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên