Faire revivre des costumes vietnamiens de la dynastie des Nguyên



Du 20 au 27 mars, s’est déroulée une exposition sur le thème « Costumes vietnamiens de la dynastie Nguyên » à Mu Lala Art Space (Hanoi). Cet événement a apporté au public un espace culturel imprégné de l’identité nationale. Les visiteurs ont pu découvrir la collection de costumes vietnamiens similaires aux anciens créés par Nguyên Thi Quynh Nga.

Née en 2000, Nguyên Thi Quynh Nga, fondatrice de la marque Thuy Trung Nguyêt, a établi une certaine position dans la communauté des amoureux des costumes vietnamiens d’antan. Elle est également co-fondatrice du Dai Nam Chân Anh, un projet qui vise à reproduire au plus près les images des Vietnamiens sous la dynastie des Nguyên.





Les costumes exposés ont été soigneusement étudiés et restaurés par les groupes Thuy Trung Nguyet et Dai Nam Chan Anh. Les accessoires d’accompagnement comme souliers, bijoux, parapluies ont été récupérés dans des villages artisanaux, ou achetés à l’étranger après de nombreuses années de recherches. Selon Nga, les plus anciens sont un éventail de 80 ans et un parapluie de 100 ans.





Afin de réaliser cette collection, Nga et ses amis ont dû lire beaucoup de livres, voir de vieilles photos, rencontrer des collectionneurs de costumes d’antan pour des conseils.

Truong Thuy Anh, peintre, a commenté : “ J'apprécie vraiment l'enthousiasme des jeunes comme Nga. À l’âge de 20 ans, au lieu de penser à des choses frivoles, Nga a choisi une voie spéciale pour elle-même. Ce qui est très encourageant.”

Nga souhaite que les costumes d’antan ne vivront pas seulement dans les communautés de ceux qui les aiment mais qu'ils pourront aller plus loin et attireront l’attention d’un large public./.





Texte: Ngân Hà

Photos: Khanh Long

Graphique: Nguyên Hanh Traduction: Hà Vu