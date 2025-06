Faire de l’économie privée la force motrice principale du développement national

13/06/2025

Aujourd’hui, le pays compte près d’un million d’entreprises actives. L’économie privée représente environ 50 % du PIB. Entre 2017 et 2024, elle a employé en moyenne plus de 43,5 millions de travailleurs, soit plus de 82 % de la population active. En 2024, ce secteur contribuera à 56 % du capital d’investissement social total, à plus de 30 % des recettes budgétaires de l’État, ainsi qu’à environ 30 % du chiffre d’affaires à l’import-export. Le secteur privé est également un moteur d’innovation technologique et de création de produits et services. Le vivier d’entrepreneurs ne cesse de croître et de se renforcer.



Séchage au soleil des grains de café Arabica. Photo d’archives du groupe Minh Tiên.

"La résolution 68 témoigne d’un engagement politique fort envers le monde des affaires, les foyers de commerçants et l’ensemble des citoyens : L’État créera, les entreprises sont au centre, le développement économique privé est une stratégie à long terme, pas une mesure temporaire". Dr Vo Tri Thanh, ancien directeur adjoint de l’Institut central de recherche en gestion économique et directeur de l’Institut de recherche sur la stratégie de marque commerciale et la concurrence.

Dans ce cadre, la résolution 68-NQ/TW a défini cinq grandes orientations révolutionnaires : affirmer que l’économie privée est la force motrice la plus importante de l’économie nationale ; développer ce secteur de manière rapide, durable, efficace et de haute qualité, ce qui constitue à la fois une priorité urgente et un objectif stratégique à long terme ; éliminer définitivement les préjugés, perceptions erronées et comportements négatifs à son égard ; créer un environnement des affaires ouvert et transparent, favoriser la compétitivité régionale et mondiale, promouvoir l’esprit entrepreneurial, la création de richesse légitime et la contribution au développement national ; renforcer le rôle de leadership du Parti et des institutions publiques, en prenant les entreprises comme acteurs centraux, en valorisant, en soutenant et en développant une communauté entrepreneuriale solide.

Modèle de ferme de pénéiculture en cycle fermé, à haute technologie, du groupe aquacole Viet Uc (Vietnam – Australie). Photo d’archives.

Zone de pénéiculture dédiée à la recherche du groupe Viet Uc. Photo d’archives.

La résolution fixe pour objectif à l’horizon 2030 : atteindre 2 millions d’entreprises actives, soit 20 pour 1 000 habitants ; compter au moins 20 grandes entreprises intégrées dans les chaînes de valeur mondiales ; porter la contribution de l’économie privée à 55–58 % du PIB et à 35–40 % des recettes budgétaires ; employer 84–85 % de la population active ; positionner le pays parmi les trois premiers de l’ASEAN et les cinq premiers d’Asie en matière de capacité technologique, d’innovation et de transformation numérique. D’ici 2045, l’économie privée vietnamienne devrait se développer de manière rapide, puissante et durable, s’intégrer activement dans les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, et devenir hautement compétitive à l’échelle régionale et internationale.

"La résolution 68 du Politburo est un message porteur de fierté nationale, qui stimule le désir de faire fortune de manière légitime, encourage l’innovation et reflète l’engagement des entrepreneurs, des entreprises et de chaque Vietnamien". M. Hoang Duc Thao, directeur général de la Société par actions des sciences et des technologies du Vietnam (Busadco) et président de l’Association vietnamienne des entreprises de sciences et technologies.

Parc éolien de Tân Thuận. Photo : Lê Minh / VI.

Salle de commande de la centrale éolienne de Tân Thuận. Photo : Lê Minh / VI.

L’objectif est d’atteindre au moins 3 millions d’entreprises, représentant 60 % du PIB. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le programme d’action gouvernemental propose huit groupes de tâches et de solutions, illustrant une volonté de réforme audacieuse, d’innovation et de percée, reposant sur les trois percées stratégiques : le renforcement des institutions, le développement des ressources humaines et la modernisation des infrastructures. Ces axes sont intégrés dans quatre grandes résolutions du Politburo, qui portent sur le développement scientifique et technologique ; l’innovation et la transformation numérique ; l’intégration à la mondialisation ; l’élaboration et l’application efficaces du droit.

Texte: Revue Vietnam Illustré. Photos : Revue Vietnam Ilustré et d’archives. Traduction : Diêu Vân. Graphisme : Huong Thao