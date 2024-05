Explora Science Quy Nhon, premier centre d’exploration scientifique du Vietnam

10/05/2024

Créé en décembre 2015, le centre d’exploration scientifique de Quy Nhon (Explora Science Quy Nhon) est un complexe scientifique et une destination touristique ouverte aux enfants, adolescents, touristes vietnamiens et étrangers.

Explora Science Quy Nhon est une destination touristique originale attirant de nombreux visiteurs vietnamiens et habitants de Binh Dinh. Photo : Khanh Long/VI

Explora Science Quy Nhon, premier centre scientifique du Vietnam et deuxième d’Asie du Sud-Est, fait partie du programme de développement touristique et scientifique de la province de Binh Dinh (Centre). A 5 km au Sud de la ville, le centre se trouve au 10, avenue Khoa Hoc (Sciences), quartier de Ghenh Rang, ville de Quy Nhon. Il accueille des événements scientifiques vietnamiens et étrangers.

Salle d’une hauteur de 6 m et d’un diamètre de 12 m où sont projetés des films scientifiques. Photo : Khanh Long/VI

Explora Science Quy Nhon abrite deux ouvrages : le bâtiment principal et l’observatoire. Le bâtiment principal, de 7.200 m², comprend une salle de projection et sept salles d’exposition à thèmes : système solaire, découverte du matériel, découverte de la planète Mars, apprendre en jouant, …. L'apprentissage se fait de façon ludique et vivante.

Explora Science Quy Nhon a rédigé plusieurs programmes et organisé des tours d’expérience scientifique aux visiteurs de différents âges. Ces activités guidées permettent à des écoles d’insérer des activités extra-scolaires au programme d’enseignement de leur établissement.

Les connaissances et compétences sont accumulées et insérées dans ces activités pour aider les élèves à acquérir des connaissances théoriques, à savoir les appliquer et à créer de nouveaux produits au service de la vie quotidienne.

Le centre propose au public un enseignement scientifique et sert à développer le tourisme scientifique destiné aux enfants, élèves, étudiants de la province de Binh Dinh et aux visiteurs vietnamiens et étrangers.

Étant non seulement une destination à l'espace et à l'aérospatial, Explora Science Quy Nhon réveille une passion inépuisable pour les sciences des enfants, les incitant à plonger dans le monde des étoiles et des planètes. Le centre a aussi insufflé un vent nouveau au tourisme de Quy Nho, le rendant plus intéressant et diversifié./.

Plusieurs familles choisissent Explora Science Quy Nhon pour leurs enfants où ils peuvent avoir des expériences scientifiques de façon la plus naturelle. Photo : Khanh Long/VI

Réalisé par Khanh Long/ VI. Traduction : Diêu Vân