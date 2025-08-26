Émotions sacrées sur la place Ba Dình

Au cœur de Hanoï, ville millénaire, la place Ba Dình demeure le sanctuaire où s’est écrite la naissance de la République démocratique du Vietnam. En cet automne chargé d’histoire, les émotions sacrées renaissent lorsque l’on revient à cette « adresse rouge », emblème des 80 ans de la fondation du pays.

Vue aérienne de la place Ba Dinh. Photo : Công Dat

Au cœur de Hanoï, ville millénaire, la place Ba Đình demeure le sanctuaire où s’est écrite la naissance de la République démocratique du Vietnam. Photo : Công Dat



Sur la place Ba Dình, parée de drapeaux et de fleurs, nous avons rencontré Phan Minh Tiên, vétéran de Tây Hô (Hanoï). Il fête cette année ses 96 ans. Cet été encore, il n’était qu’un patient alité à l’hôpital. Mais au début de l’automne, il s’est soudainement senti mieux. Par une journée fraîche, M. Tiên a demandé à ses enfants et petits-enfants de l’emmener visiter la place Ba Dình. Malgré ses jambes lourdes et sa vue brouillée, il se souvenait parfaitement du moment sacré du 2 septembre 1945, lorsque le président Hô Chi Minh lut la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. « Cet automne-là, je n’avais que 16 ans et j’étais parmi les foules qui affluaient sur la place Ba Đình. Je me tenais tout près des gradins, ce qui me permettait de voir très clairement l’image de l’Oncle Hô lisant la Déclaration. Les premiers mots de la Déclaration : “Tous les hommes naissent libres et égaux…” résonnent encore dans ma mémoire aujourd’hui. »

La place Ba Dinh est illuminée par les drapeaux et les fleurs à l'approche du 135e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh. Photo : Thanh Giang

Phan Dai Hông, le fils de M. Tiên, raconte que dès que son père a entendu l’Oncle Hô lire la Déclaration, il s’est engagé dans la révolution et la lutte pour la libération nationale. Il a accompagné l’armée de défense nationale sur tous les champs de bataille du Nord-Est et du Nord-Ouest, participé à la campagne de Diên Biên Phu, puis est revenu avec l’armée héroïque pour reprendre la capitale en 1954. « Mon père portait encore une blessure par balle et, lorsque le temps changeait, il souffrait atrocement. Mais aujourd’hui, ici, il est comme une autre personne : il peut faire d’un seul coup une dizaine de pas sans son fauteuil roulant. C’est comme s’il était revenu à l’époque où il avait 16 ans. », confie Phan Dai Hông.

Le lever du drapeau sur la place Ba Dinh est une cérémonie nationale. Elle a lieu tous les jours à 6 h du matin devant le mausolée du président Hô Chi Minh. Photo : Thanh Giang



La maison sur pilotis de Hô Chi Minh et l'étang à poissons. Photo : Công Dat

On n’oublie pas non plus l’image de Diêp Anh, élève de CM1, classe 4E, de l’école primaire Viêt Lập (Bắc Ninh). Elle récite les vers du poète Viên Phương : « Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng » (Chaque jour, le soleil passe au-dessus du mausolée) / « Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ » (Voyant un soleil très rouge dans le mausolée) / « Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ » (Chaque jour, les gens marchent avec nostalgie)… sur la place Ba Đình, avant d’entrer dans le mausolée pour présenter ses respects et faire son rapport à l’Oncle Hô. Diêp Anh a partagé : « J’ai entendu de nombreux poèmes et chansons sur l’Oncle Hô. Heureusement, mon école a organisé une visite de son mausolée. J’ai promis en silence d’étudier et de m’entraîner sérieusement afin d’être digne de “monter sur la scène de la gloire et me tenir aux côtés des grandes puissances des cinq continents”, comme l’avait souhaité l’Oncle Hô. »

Le palais présidentiel où le président Hô Chi Minh a vécu et travaillé est l'un des vestiges historiques et culturels les plus importants du Vietnam. Photo : Công Dat





De notre côté, nous avons emmené plus d’une dizaine de fois notre ami photographe Pham Trong Hiêp, de Hô Chi Minh-Ville, sur la place Ba Dình pour réaliser des prises de vue. Pham Trong Hiêp a été profondément impressionné par la photo « Le soleil brille dans le mausolée » réalisée par Trân Lâm. Hiêp souhaite composer une œuvre similaire, l’imprimer en grand format pour l’accrocher dans son salon et l’offrir à ses amis. « Chaque fois que je tiens mon appareil sur la place Ba Dình, lorsque le drapeau national est hissé et que la chanson Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân (L’Oncle Hô marche toujours avec nous) résonne en fond, je ressens une immense fierté. » Pham Trong Hiêp se prépare d’ailleurs à nous accompagner à Hanoï pour assister au moment historique du défilé militaire et civil marquant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, le 2 septembre./. Le musée Hô Chi Minh est situé derrière son mausolée. Photo : Công Dat Après le mausolée de l’Oncle Hô, les touristes poursuivent leur découverte en visitant la pagode au Pilier Unique, joyau architectural chargé de spiritualité et d’histoire. Photo : Công Dat

Texte: Công Dat - Photos: Công Dat, Thanh Giang/Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên