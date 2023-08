Edification d’une communauté de l’ASEAN de résilience flexible

24/08/2023

La 56e réunion des ministres des AE de l'ASEAN, qui a eu lieu récemment en Indonésie, a mis l'accent sur la construction de la communauté de l'ASEAN, la réalisation des "Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique", les relations extérieures et la structure régionale.

Placée sous le thème « Statut de l’ASEAN : épicentre de la croissance », l’AMM – 56 a affirmé le rôle central de l’ASEAN lors de tous les processus de la région tels que la croissance, le développement économique, les modes de déploiement des décisions de l’association, les modes d’accès aux problèmes régionaux et internationaux.

L’ASEAN a vocation à devenir un centre de croissance, à attirer les investissements et ressources au service du développement. L’ASEAN continue d’être un point brillant avec une croissance prévue cette année de 4,7%. Par rapport à d’autres économies du monde, l’ASEAN réussit à maintenir sa croissance et présente des des signes très positifs en termes de consommation domestique, d'exportations et de relance des services du tertiaire.

Le ministre des A.E de l’ASEAN à une séance de dialogue avec la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR) dans le cadre de l’AMM-56. Photo diffusée par l’AVI

Les ministres ont convenu de renforcer la résilience de l'ASEAN face à tous les défis auxquels est confrontée la région. Dans un environnement stratégique instable, la solidarité et le rôle central de l'ASEAN doivent être davantage affirmés. L'ASEAN doit continuer à façonner une structure régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles, avec la participation active et la contribution responsable des partenaires pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région.

La coopération dans les domaines tels que la stabilité financière, le cycle d’approvisionnement autonome, la santé, la transition numérique, la sécurité énergétique et alimentaire… sont accélérés dans les chaînes de l’ASEAN, contribuant à améliorer les compétences et capacités de résilience de la région face aux défis actuels et ceux de l’avenir.

En outre, la réunion AMM-56 a convenu de déployer efficacement la Vision de l’ASEAN sur l’Asie-Pacifique, encouragent les partenaires à procéder à une coopération concrète et authentique avec l’ASEAN dans les domaines prioritaires en termes de connectivité, coopération de navigation maritime, développement durable et économie, assistance à l’ASEAN dans l’édification de la communauté, ce pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région.

Partageant l’idée d'un monde de plus en plus complexe évoluant de façon incertaine, le vice-ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné que l’ASEAN ne peut pas éviter de faire face à des défis tant internes qu'externes. Cependant, avec ses expériences obtenues ces 56 dernières années, l’association a confiance en une communauté de l’ASEAN de solidarité et de prospérité.

Selon l’ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de SOM ASEAN Vietnam, la Mer Orientale était devenue un thème de discussion de tous les pays participants. A l’AMM-56, tous les pays ont enregistré des progrès obtenus concernant l’édification du Code conduite des parties en Mer Orientale (COC). Ils ont tous affirmé qu'il s'agissait de progrès, de bons signes, et qu'à travers cela ils renforceraient la diplomatie préventive pour préserver toutes les relations et intérêts, assurer la paix et la stabilité de la région.

Pour que l’ASEAN soit l'épicentre, la force motrice de la région et du monde, l’Indonésie, qui assume la présidence tournante de l’ASEAN 2023, a souligné que l’ASEAN doit privilégier l’intégration économique, la coopération inclusive, le déploiement efficace de l’accord du Partenariat économique intégral régional (RCEP), assurer sa sécurité alimentaire, son autonomie énergétique, stabiliser les finances, édifier une communauté de l’ASEAN autonome et de résilience flexible./.

Texte : VI-Photos : AVI - Traduction : Diêu Vân