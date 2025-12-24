Éclat et tradition : Le Festival de l'Ao Dai sublime les rues de la capitale

Dans les rues historiques entourant le lac Hoan Kiem (lac de l’Épée restituée), plus de 1 000 participants, vêtus d'Ao Dai traditionnels et modernes, ont offert un défilé haut en couleur. Cet événement a retracé le parcours de cet héritage vestimentaire qui accompagne la nation vietnamienne depuis des siècles.

L'après-midi du 15 novembre, dans la rue piétonne du lac Hoan Kiem, plus d'un millier de personnes ont participé à un défilé d'Ao Dai, attirant l'attention de nombreux hanoiens et touristes étrangers. Photo : Cong Dat/VI

Le défilé d' Ao Dai a eu lieu dans la rue piétonne au bord du lac Hoan Kiem. Photo : Cong Dat/VI

Le défilé d' Ao Dai a eu lieu dans la rue piétonne au bord du lac Hoan Kiem. Photo : Cong Dat/VI

Le défilé d' Ao Dai a eu lieu dans la rue piétonne au bord du lac Hoan Kiem. Photo : Phuong Nhi/VI

Le défilé d' Ao Dai a eu lieu dans la rue piétonne au bord du lac Hoan Kiem. Photo : Phuong Nhi/VI

L'après-midi du 15 novembre, la zone piétonne du lac Hoan Kiem s'est métamorphosée en un théâtre de plein air. Point d'orgue du Festival de l'Ao Dai du Tourisme de Hanoï 2025, cette manifestation a mis à l'honneur l'Ao Dai comme symbole absolu de l'identité nationale et trait d'union entre les visiteurs et le raffinement de la culture locale.

Selon Nguyen Tran Quang, directeur adjoint du Service du Tourisme de Hanoï, le festival de cette année, thématiquement intitulé « L'Ao Dai de Hanoï : quintessence du patrimoine », s'est tenu du 6 au 9 novembre au Musée de Hanoï, avant de culminer par ce grand défilé urbain.

Hanoïens et visiteurs internationaux se sont rassemblés en nombre pour contempler le défilé. Photo : Khanh Long/VI

Hanoïens et visiteurs internationaux se sont rassemblés en nombre pour contempler le défilé. Photo : Khanh Long/VI

Hanoïens et visiteurs internationaux se sont rassemblés en nombre pour contempler le défilé. Photo : Phuong Nhi/VI

Hanoïens et visiteurs internationaux se sont rassemblés en nombre pour contempler le défilé. Photo : Khanh Long/VI