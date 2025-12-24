Éclat et tradition : Le Festival de l'Ao Dai sublime les rues de la capitale
Dans les rues historiques entourant le lac Hoan Kiem (lac de l’Épée restituée), plus de 1 000 participants, vêtus d'Ao Dai traditionnels et modernes, ont offert un défilé haut en couleur. Cet événement a retracé le parcours de cet héritage vestimentaire qui accompagne la nation vietnamienne depuis des siècles.
L'après-midi du 15 novembre, la zone piétonne du lac Hoan Kiem s'est métamorphosée en un théâtre de plein air. Point d'orgue du Festival de l'Ao Dai du Tourisme de Hanoï 2025, cette manifestation a mis à l'honneur l'Ao Dai comme symbole absolu de l'identité nationale et trait d'union entre les visiteurs et le raffinement de la culture locale.
Selon Nguyen Tran Quang, directeur adjoint du Service du Tourisme de Hanoï, le festival de cette année, thématiquement intitulé « L'Ao Dai de Hanoï : quintessence du patrimoine », s'est tenu du 6 au 9 novembre au Musée de Hanoï, avant de culminer par ce grand défilé urbain.
L'événement a mobilisé une vaste communauté de figurants venus du village artisanal de Trach Xa, gardien des techniques de confection ancestrales; du groupe « Bach Hoa Bo Hanh », spécialisé dans les costumes anciens; du quartier de Hoan Kiem et du Club du patrimoine de l'Ao Dai vietnamien.
Le cortège, longeant le lac et la place Dong Kinh Nghia Thuc, a dévoilé des créations reflétant diverses époques : L'Ao Dai à cinq pans (áo ngũ thân) et à quatre pans (áo tứ thân); les costumes d’apparat des dynasties des Lê et Nguyên; des Ao Dai contemporains, symbolisant l'esprit d'ouverture et d'intégration du Vietnam moderne. Chaque tenue a agi comme un « souvenir de tissu », contant l'histoire de la résilience, de la créativité et du dynamisme culturel du pays.
À travers cette initiative, Hanoï ambitionne de lier ses valeurs traditionnelles au développement d'un tourisme durable. M. Nguyen Tran Quang a exprimé le souhait que l'Ao Dai devienne un véritable ambassadeur touristique, promouvant l'image d'une capitale sûre, accueillante et profondément attrayante pour les voyageurs internationaux.
Texte : Khanh Long - Photos : Khanh Long, Cong Dat, Phuong Nhi. Traduction: Diêu Vân