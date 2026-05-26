Du Vietnam au monde : le rayonnement du Dr Trân Ngoc Luong en chirurgie thyroïdienne

26/05/2026

Des interventions discrètes au bloc opératoire aux formations réunissant des experts internationaux, le Professeur agrégé et Docteur Trân Ngoc Luong n’a cessé de diffuser le savoir médical vietnamien à travers le monde. La technique de thyroïdectomie endoscopique qu’il a mise au point, autrefois jugée « impossible », a non seulement transformé la vie de milliers de patients, mais a également fait du Vietnam une destination reconnue pour la formation et le transfert de technologies, laissant une empreinte durable sur la scène médicale internationale.

Le professeur agrégé et Dr Trân Ngoc Luong et des médecins de l’Hôpital central d’endocrinologie examinent un patient avant une thyroïdectomie endoscopique. Photo : Tât Son/VI

Une innovation née d’une préoccupation humaine

Le parcours du Docteur Trân Ngoc Luong est né d’une préoccupation profondément humaine : la chirurgie thyroïdienne traditionnelle laisse souvent une cicatrice de 8 à 12 centimètres au niveau du cou, source de complexes pour de nombreux patients. Il y a quelques décennies, l’idée même d’une thyroïdectomie endoscopique paraissait « farfelue », voire impossible. Contrairement à l’abdomen ou au thorax, la région du cou ne présente pas de cavité naturelle permettant l’introduction d’instruments endoscopiques. Les structures vitales - trachée, œsophage, nerf laryngé récurrent et glandes parathyroïdes - y sont si proches les unes des autres qu’elles semblaient exclure toute approche mini-invasive.



Fort de sa vaste expérience en chirurgie abdominale laparoscopique, le Docteur Trân Ngoc Luong a imaginé une solution innovante : insuffler du CO₂ dans la région cervicale afin de créer un espace opératoire sécurisé, facilitant la dissection et offrant une visualisation claire des structures sur écran. C’est ainsi qu’est née la technique de chirurgie endoscopique de la thyroïde, aujourd’hui connue sur la scène internationale sous le nom de « technique du Docteur Luong ». Loin de la large cicatrice cervicale d’antan, cette approche emprunte des voies d’accès par l’aisselle et le thorax, via de petites incisions de 0,5 à 1 centimètre, discrètes et esthétiques. Au-delà de l’avantage esthétique, la méthode ne nécessite pas d’équipements spécialisés coûteux, ce qui réduit considérablement les coûts opératoires. Ainsi, le coût de l’intervention au Vietnam avoisine 300 à 400 dollars américains, contre 8 000 à 10 000 dollars dans certains pays développés d’Asie - une différence qui change la donne pour de nombreux patients. Outre la pratique directe des interventions chirurgicales, le Dr Trân Ngoc Luong accorde une grande importance à la formation de la prochaine génération de chirurgiens. Photo fournie par Dr Trân Ngoc Luong

Le Dr Trân Ngoc Luong réalise une thyroïdectomie endoscopique à l’Hôpital central d’endocrinologie. Photo: Tât Son/VI

« Cette méthode peut être appliquée à toutes les maladies thyroïdiennes : goitre nodulaire, maladie de Basedow et cancer de la thyroïde. Outre son importance scientifique, la chirurgie endoscopique de la thyroïde présente d’importants avantages socio-économiques, ouvrant ainsi une nouvelle voie dans le traitement des maladies thyroïdiennes », souligne le Docteur Trân Ngoc Luong.

Un rayonnement qui dépasse les frontières



Au-delà de la pratique chirurgicale, Trân Ngoc Luong accorde une place centrale à la transmission. Enseignant respecté et mentor engagé, il forme des générations de médecins, tant au Vietnam qu’à l’étranger. À l’Hôpital national d’endocrinologie, il a organisé de nombreuses formations en chirurgie endoscopique de la thyroïde, contribuant à diffuser largement sa méthode auprès du personnel médical spécialisé.

En 2009, le Dr Trân Ngoc Luong a commencé à transmettre ses techniques à des hôpitaux étrangers et à participer à des formations et au transfert de technologie en chirurgie endoscopique de la thyroïde. Photo fournie par Dr Trân Ngoc Luong

C’est en 2009 que Trân Ngoc Luong a pour la première fois transmis sa technique à un établissement étranger, amorçant un mouvement de transfert technologique qui se poursuit encore aujourd’hui. À ce jour, plus de 300 professeurs et médecins venus du monde entier se sont rendus à l’Hôpital national d’endocrinologie pour se former à cette intervention. La technique est désormais pratiquée dans de nombreux pays, parmi lesquels l’Australie, le Portugal, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, le Pakistan, l’Inde, la Turquie et l’Arabie saoudite…

Le Dr Trân Ngoc Luong examine un patient en Inde. Photo fournie par Dr Trân Ngoc Luong

Chaque année, le Docteur Trân Ngoc Luong et ses collègues de l’Hôpital national d’endocrinologie sont invités dans de nombreux établissements, au Vietnam comme à l’étranger, pour réaliser des démonstrations chirurgicales et donner des conférences. Ces invitations témoignent de l’impact et de la reconnaissance internationale dont bénéficie sa technique.

Outre la pratique directe des interventions chirurgicales, le Dr Trân Ngoc Luong accorde une grande importance à la formation de la prochaine génération de chirurgiens. Photo fournie par Dr Trân Ngoc Luong

Pour sa contribution exceptionnelle à la médecine, le Professeur agrégé et Docteur Trân Ngoc Luong a été honoré par le Parti et l’État vietnamiens de nombreuses distinctions prestigieuses, parmi lesquelles : le titre de Héros du travail dans la période de Renouveau (2020), l’Ordre du travail de troisième classe (2014), le Premier prix du Prix des talents du Vietnam (2014) et le titre de Médecin du peuple (2017), entre autres.

Le professeur agrégé et Dr Trân Ngoc Luong a eu l’honneur de recevoir le prix Bao Son 2024, qui récompense des travaux scientifiques, technologiques, littéraires et artistiques à forte valeur académique, à large application et contribuant concrètement au développement durable du pays. Photo fournie par Dr Trân Ngoc Luong

Le Docteur Trân Ngoc Luong incarne aujourd’hui un symbole d’innovation, de dévouement et de compassion. Son parcours a inspiré des générations de médecins vietnamiens à poursuivre la recherche, innover et servir la communauté./.

Texte: Thao Vy - Photos: Tât Son/VI & Archives fournies par Docteur Trân Ngoc Luong - Traduction: Hà Vu