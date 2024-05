Doveco Gia Lai, principal transformateur de produits agricoles pour l'exportation

15/05/2024

Le centre de transformation des produits agricoles de la Doveco est le plus grand et le plus moderne du Vietnam. Photo: Thanh Hòa/VI

Doveco Gia Lai est une entreprise pionnière au Vietnam dans le domaine de la transformation et de l'exportation de produits agricoles. Grâce à la construction à Gia Lai du centre de transformation le plus grand et le plus moderne du Vietnam, Doveco espère non seulement élargir ses marchés, augmenter son chiffre d'affaires à l'exportation, mais également créer des emplois durables pour des dizaines de milliers de paysans des Hauts Plateaux du Centre.

Les Hauts Plateaux du Centre possèdent un grand potentiel de développement agricole, notamment pour la production de fruits et légumes. Il s’agit également d'une zone agricole clé attirant des investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers.

Des fruits de la passion frais est actuellement le principal produit d'exportation de la Doveco Gia Lai. Photo : Thanh Hòa/VI

En 2018, dans la zone industrielle du district de Mang Yang, province de Gia Lai, la société par actions des produits agricoles à exporter Dong Giao (Doveco), pionnière au Vietnam dans la transformation et l'exportation de produits agricoles, a construit le centre de transformation de produits agricoles le plus grand et le plus moderne du Vietnam, d'une superficie de près de 6 hectares.

Ce projet comprend un complexe de 3 usines dotées d'équipements et de technologies modernes venues d’Italie, d'Allemagne et du Japon: une usine de transformation de jus de fruits concentrés et de purées d'une capacité de 10 000 tonnes par an, deux usines de transformation, l'une de fruits et légumes surgelés d'une capacité de 10 000 tonnes par an et l'autre de légumes et de fruits en conserve de 10 000 tonnes par an.

Doveco Gia Lai dispose d'une importante source de matières premières. Photo: Thanh Hòa/VI

Ce centre traite environ 300 tonnes de fruits de la passion, 500 tonnes d'ananas et 200 tonnes de mangues par jour, ainsi que des centaines de tonnes de bananes, d’avocats, de fruits du dragon, de maïs doux, de gombo, de patates douces... En 2021, même si la situation économique était confrontée à de nombreuses difficultés en raison de la pandémie du COVID-19 l’usine a produit plus de 32 800 tonnes de fruits et légumes de toutes sortes, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 68,95 millions de dollars.

Afin de garantir la stabilité en matières premières et permettre aux agriculteurs de participer à sa chaîne de production, la Doveco Gia Lai s'est concentrée dès le début sur le développement de zones de matières premières durables.

Avec pour devise d'"assurer l'harmonie des intérêts entre les parties prenantes", notamment les agriculteurs, la Doveco Gia Lai a signé des contrats de coopération avec plus de 500 ménages pour cultiver fruit de la passion, ananas, banane “chuôi tiêu hông”, soja et pousses de bambou sur près de 4 000 hectares, concentrés dans les districts de Phu Thien, Kong Chro, Ia Pa, Dak Po, Ia Grai, Dak Doa, Mang Yang, Kbang du bourg d'An Khe de la province de Gia Lai. La Doveco Gia Lai a également exploité des matières premières dans les provinces de Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong et Lam Dong.

Ce centre traite environ des centaines de tonnes de fruits par jour. Photo: Thanh Hòa/VI

Pour aider les agriculteurs à se sentir en sécurité, la Doveco Gia Lai leur a fourni des semences, des engrais et les a fait bénéficier de transferts techniques. En même temps, les professionnels de la société ont guidé les agriculteurs dans des processus de production garantissant une sécurité alimentaire et une hygiène optimales. La Doveco Gia Lai dispose notamment également d'une politique d'accompagnement en cas de risques et de catastrophes naturelles et s'engage dans l'achat de la production.

En plus d'établir des liens avec les agriculteurs, la Doveco Gia Lai a également construit ses propres zones de matières premières. Ainsi, la Doveco Gia Lai a loué 250 hectares pour cultiver le fruit de la passion dans le district de Ia Grai ; a déployé la culture du soja dans les districts de Dak Doa, Phu Thien et Ia Pa, d'ananas dans le celui de Ia Pa, de maïs doux et d'épinards dans celui de Mang Yang et la commune d'An Phu (ville de Pleiku).

La Doveco applique des codes-barres pour vérifier et authentifier les informations sur les produits. Photo: Archives de la Doveco Gia Lai

Possédant des ressources en matières premières abondantes et une grande capacité de production, Doveco exporte vers 50 pays, en tête le Japon (10 %), les États-Unis (13 %), Israël (27 %) et l'UE (33 %). Ses produits stratégiques sont ananas froid 14,6%, ananas en conserve 13,8%, jus d'ananas concentré 25%, jus de fruit de la passion concentrée 24%, litchi froid 8,5%, abricot froid 3,8%, épinards 3,1%, autres 7,2%. Sur le marché intérieur, ses produits sont présents dans la plupart des grands et petits supermarchés, avec une part de marché importante./.

Doveco possède plus de 13 000 hectares de zones de matières premières dans les provinces de Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong, Lam Dong. Son chiffre d'affaires annuel est estimé à 2 000 milliards de dongs, son chiffre d'affaires à l'exportation à 80-90 millions de dollars. Doveco a créé des emplois des dizaines de milliers d'emplois locaux dans le secteur agricole et environ un millier dans ses usines.

Texte: Thanh Hòa - P hotos: Thanh Hòa & Archives de la Doveco Gia Lai - Traduction: Hà Vu