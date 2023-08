Docteur Đỗ Lệnh Hùng Tú, expert en scénario des séries télévisées

15/08/2023

Pour que les films vietnamiens aient une place sur la carte mondiale du cinéma, des investissements stratégiques et ciblés sont nécessaires. Do Lenh Hung Tu partageait ce point de vue lorsqu'il a pris ses fonctions de président de l'Association vietnamienne du cinéma.

Selon Do Lênh Hong Tu, le cinéma est l’un des moyens d’apporter la culture au monde

Souci du cinéma vietnamien à l’ère de l'industrie 4.0

Selon le professeur agrégé Do Lenh Hung Tu, le cinéma est l'un des moyens de présenter la culture des pays au monde. De nombreux films historiques de Chine et de Corée du Sud n'ont été projetés au Vietnam que depuis environ trois décennies. Pourtant, la compréhension de l'histoire et de la culture des deux pays que ces films ont apportée aux Vietnamiens est plus importante que n'importe quel livre ou document.

Cela montre qu'un pays peut ouvrir ses portes et présenter au monde sa nature, ses paysages et sa culture à travers les films.

En entendant et en voyant l'art, les valeurs culturelles ont été diffusées et absorbées par les films à tous les publics. En conséquence, chaque film de qualité apporte rapidement aux spectateurs des émotions, des leçons de morale et des valeurs culturelles.

Selon Hung Tu, lier le cinéma au tourisme et à la culture a toujours été le motif et l'objectif du processus de réalisation de films dans de nombreux pays.

"C'est une leçon pour les cinéastes vietnamiens. Ce n'est pas seulement un moyen d'apporter la culture aux téléspectateurs nationaux, mais aussi un moyen de promouvoir le film dans le monde", a-t-il déclaré. Avec l'intégration, la socialisation des activités cinématographiques s'opère activement, notamment parmi les producteurs privés qui ont contribué à promouvoir et à faire connaître les films vietnamiens au public international. Parallèlement à cela, les films indépendants ont également laissé leur empreinte dans les festivals de films internationaux.

Ses œuvres

Bien que né dans une famille de tradition médicale, Do Lenh Hung Tu a montré son talent précoce et a poursuivi une carrière artistique. En 1971, il réussit officiellement l'examen et entre au Collège des Beaux-Arts du Vietnam. Après avoir obtenu son diplôme en 1976, il est retourné travailler au Fine Art Design Workshop du Vietnam Feature Film Studio.

À cette époque, il avait déjà exposé des peintures dans de nombreuses expositions des beaux-arts de Hanoï en 1977, 1978 et 1979. De 1979 à 1985, il a été accepté pour étudier la conception des beaux-arts du cinéma-télévision à l'Université nationale du cinéma de l'Union soviétique. Après avoir obtenu son diplôme, il est chargé de cours à l'École de cinéma du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville. Il a poursuivi ses études lorsqu'il a obtenu un Master en beaux-arts en 2008 ayant comme sujet "Le rôle d'un peintre dans la conception de longs métrages", puis a terminé un doctorat. D. Programme. Hung Tu a obtenu un doctorat en arts, avec une spécialisation en théorie et histoire des beaux-arts en 2015 pour "Méthodes d'expression des arts visuels dans les œuvres cinématographiques". En 2019, Hung Tu a été promu professeur agrégé.

Depuis lors, le professeur agrégé a joué de nombreux rôles dans les arts cinématographiques. Il a participé en tant qu'artiste principal à des films tels que White Camellia Amplexicaulis, My Heart Doesn't Sleep, Anger, My Model, Saying Goodbye in the Rain et Kieu @. Par ailleurs, il a travaillé dans de nombreux documentaires en tant que scénariste et réalisateur.

Hung Tu a remporté un grand succès avec deux livres, dont "Shaping, Design, and Art in Feature Films" qui a remporté le Silver Kite Award en 2009, et "Visualization in Cinematography" qui a remporté le Golden Kite Award en 2015. Après de nombreuses années de recherchant, enseignant et écrivant des scénarios, Hung Tu a terminé le livre "L'art d'écrire des scénarios pour les séries télévisées". Le livre est apprécié par de nombreux experts réputés dans le domaine de l'écriture de scénarios comme un manuel précieux pour ceux qui sont formés à la profession de scénariste.

"Pour que le cinéma se développe fortement et devienne l'une des industries culturelles, il doit y avoir un investissement global dans le mécanisme et l'économie du cinéma afin d'assurer un riche flux d'œuvres d'art et de contribuer à positionner le cinéma vietnamien sur la carte du monde", a-t-il déclaré./.

Texte: Thao Vy – Photos: Trân Thanh Giang. Traduction: Diêu Vân