Diffuser le message sur les valeurs de la paix

27/05/2025

À 7h30 le 30 avril, les forces armées tirent 21 coups de canon depuis le parc Bach Dang (Hô Chi Minh-Ville) pour célébrer le 50e anniversaire de la réunification nationale.Photo : Thông Hai/VI

La cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, organisée le 30 avril à Hô Chi Minh-Ville, a été l’occasion d’exprimer la reconnaissance envers les Morts pour la Patrie, ainsi que pour les importantes aides apportées par les amis internationaux à la lutte pour la libération nationale, ainsi que de promouvoir les valeurs de la paix.

« Nous célébrons aujourd’hui le 50e anniversaire de la fin de la guerre, que vous appelez la libération du Sud et la réunification nationale. Mais moi, je préfère l’appeler le début de la paix, lorsque les États-Unis et le Vietnam ont établi des relations diplomatiques en 1995 », a partagé avec émotion M. John McAuliff, directeur exécutif du Fonds pour la Réconciliation et le Développement (FRD), à un moment qu’il considère comme « très important pour l’histoire vietnamienne ».

« Après 50 ans de réunification nationale et près de 40 ans de mise en œuvre du processus de Renouveau, notre pays a surmonté de nombreuses difficultés et défis, réalisé de grandes avancées historiques et créé les bases, le potentiel, la position et le prestige international dont il jouit aujourd’hui. D’un pays pauvre et arriéré, lourdement dévasté par la guerre, assiégé et isolé, le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur, profondément intégré dans les dynamiques politiques mondiales, l’économie mondiale et la civilisation humaine. Il assume de nombreuses responsabilités internationales importantes et joue un rôle proactif et actif au sein de nombreuses organisations internationales et forums multilatéraux. L’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale sont maintenues ; les intérêts nationaux et ethniques sont garantis… » (Extrait du discours du Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, prononcé lors de la cérémonie et de la parade militaire célébrant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le 30 avril 1975 – 30 avril 2025).



Le Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et les délégués assistent à la parade depuis la tribune officielle.Photo : AVI

Spectacle inaugural de la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le matin du 30 avril à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Lê Minh/VI

Les chasseurs de l’armée de l’air vietnamienne effectuent des démonstrations de voltige aérienne spectaculaires.Photo : Lê Linh/VI

« Le Vietnam a célébré solennellement le 50e anniversaire de la fin de la guerre et l’entrée dans une nouvelle ère de réunification nationale, avec une parade militaire de grande envergure et un message traçant un avenir de paix. » Agence de presse américaine AP Agence de presse américaine AP

M. McAuliff dirigeait une délégation de 21 membres du FRD venue au Vietnam pour participer aux événements commémoratifs de la victoire du 30 avril à Hô Chi Minh-Ville. La délégation comprenait d’anciens militants pacifistes et opposants à la guerre menée par l’armée américaine au Vietnam, désireux de mieux comprendre l’histoire, la culture et la révolution anti-américaine pour le salut national. « Nous sommes allés au Temple de la Littérature à Huê, avons visité des pagodes et temples féodaux ; dans la province de Quang Tri, nous nous sommes renseignés sur les conséquences des bombes, mines et engins explosifs restés après la guerre. Nous avons visité le musée de Da Nang, où sont conservés de nombreux objets témoins de la guerre, ainsi que My Son, dans la province de Quang Ngai, théâtre du massacre de My Lai. Nous nous sommes rendus à Côn Dao (ex-Poulo-Condor) pour découvrir les geôles"Chuồng cọp" ("cages à tigres"), avant de nous arrêter ici, à Hô Chi Minh-Ville, pour assister à cette célébration significative », a estimé M. McAuliff.

Le Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que la fin de la guerre en 1975 représente « la victoire de la justice sur la tyrannie », a rapporté l’agence de presse Reuters.

Le véhicule de commandement et la troupe portant les drapeaux militaires de l’ensemble de l’armée.Photo : Lê Minh/VI

« Nous voulons voir à quoi ressemble le Vietnam 50 ans après la guerre. C’est un pays développé, comme on le voit ici, avec des infrastructures modernes, une croissance économique remarquable et des sites touristiques qui attirent de nombreux visiteurs, dont de nombreux Américains », a partagé M. McAuliff, évoquant les relations apaisées entre le Vietnam et les États-Unis, qui témoignent de l’esprit de réconciliation, de guérison et des valeurs de la paix.

« C’est la première fois que plus de 300 soldats venus de Chine, du Laos et du Cambodge participaient à la parade militaire : un message fort, montrant les efforts diplomatiques habiles du Vietnam », a noté l’agence de presse américaine AFP, y voyant un exemple de la « diplomatie du bambou » du Vietnam — flexible, souple mais constante.

Environ 13 000 soldats et civils représentant les forces armées, les ouvriers, les agriculteurs, les intellectuels, la jeunesse, les organisations de masse vietnamiennes ainsi que des contingents militaires de Chine, du Laos et du Cambodge ont participé à la parade militaire et au cortège.Photo : Lê Minh/VI

Les délégations représentant les forces armées et diverses couches sociales passent devant la tribune officielle.Photo : Lê Minh/VI

« Nous avons un grand respect pour le peuple vietnamien et admirons les changements spectaculaires opérés en 50 ans depuis la réunification nationale. Le Vietnam a accompli des réalisations remarquables, s’est forgé une solide réputation et a accru son rôle sur la scène internationale. Mes collègues, qui m’ont accompagné lors de cette visite, ont tous convenu que nous étions ravis d’échanger avec les jeunes Vietnamiens présents à Hô Chi Minh-Ville à cette occasion. Ils nous ont fait part de leurs espoirs pour l’avenir, empreints de fierté nationale. Cela prouve que le Vietnam est sur la bonne voie, et je crois que votre pays deviendra encore plus riche et développé à l’avenir », a déclaré M. Chuck Searcy, vétéran américain venu avec l’organisation Veterans For Peace (VFP).

Le contingent portant les drapeaux national et du Parti défile dans la rue piétonne Nguyen Hue .Photo : Lê Linh/VI

Le groupe de milice masculine défile sur l’avenue Nguyen Hue.Photo : Lê Linh/VI

Des habitants se rassemblent dès l’aube sur l’avenue Nguyen Hue pour assister à la parade militaire.Photo : Lê Linh/VI

Habitants et soldats échangent avec joie dans les rues de Hô Chi Minh-Ville.Photo : Thông Hai/VI

« Les habitants, massés de part et d’autre des rues, brandissent des drapeaux à étoile jaune et chantent des airs patriotiques, créant une ambiance effervescente digne d’une époque glorieuse de l’histoire. » Journal britannique The Guardian

« Ces 50 dernières années, votre pays s’est relevé des cendres de la guerre pour devenir l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Grâce à l’œuvre du Renouveau entamée en 1986, le Vietnam s’est modernisé tout en conservant ses valeurs fondamentales. Aujourd’hui, le Vietnam est devenu un modèle de développement, avec une industrie solide, un système de santé et d’éducation en amélioration continue, et une voix de plus en plus influente dans les affaires internationales. Plus important encore, le Vietnam reste résolument engagé sur la voie de la paix. Grâce à sa diplomatie, à sa coopération régionale et à son engagement pour la paix mondiale, le Vietnam continue de défendre les principes pour lesquels il s’est battu : l’indépendance, l’unité et la solidarité internationale », a souligné Pallab Sengupta, président du Comité mondial de la paix, lors de la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Texte synthétisé par la VI. Photo : VI, AVI. Traduction : Diêu Vân. Graphisme: Huong Thao