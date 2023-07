DIFF 2023 – Un coup de pouce pour le tourisme de Da Nang

16/07/2023

La rivière Han de la ville Da Nang a été magnifiquement illuminée lors du Festival international de feux d’artifice de Da Nang 2023 (DIFF 2023). Photo : DIFF

Le Festival international des feux d'artifice de Da Nang (DIFF 2023) est devenu un événement qui confirme les efforts de "briser la glace" de l'industrie touristique de Da Nang, ce qui suscite un "espoir éclatant" non seulement pour cette ville côtière du Centre, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie vietnamienne du tourisme après plusieurs années affectées par le COVID-19.

Le DIFF 2023 s'est déroulé du 2 juin au 8 juillet avec d’intéressants événements. Photo de Thanh Hoa/VI et du DIFF

L'équipe française a remporté le Festival international des feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2023, grâce à une performance spectaculaire au-dessus du fleuve Han dans la soirée du 8 juillet. L'équipe d’Italie est arrivée deuxième tandis que le prix de la créaticité a été remis à l'équipe de Pologne. Le prix du public est revenu à celle de Finlande.

Lors de la cérémonie de clôture, le président du Comité populaire municipal Le Trung Chinh, a déclaré que le DIFF 2023 était un événement majeur de Da Nang.

Après la pandémie de COVID-19, il a été réorganisé avec des spectacles pyrotechniques impressionnants de 8 équipes venues du Royaume-Uni, d'Italie, de Pologne, de France, d'Australie, du Canada, de Finlande et du Vietnam, des pays qui ont tous une longue tradition dans l'art pyrotechnique.

De splendides scènes pyrotechniques ont été tirées au-dessus de la rivière Han. Photo : Thanh Hoa/VI

Placé sous le thème « Monde sans distance », le DIFF 2023 s’est déroulé du 2 juin au 8 juillet, pendant cinq soirées, sur les thèmes tels que Amour sans frontière, Paix pour l'humanité, Conquête des rêves, Danse de la nature et Monde sans distance.

Après trois années d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, les spectateurs vietnamiens et étrangers ont pu contempler des performances spectaculaires au-dessus du fleuve Han des équipes britannique, polonaise, canadienne, française, finlandaise, australienne, italienne et celle du pays hôte, le Vietnam, qui se sont mesurées dans le cadre du Festival international des feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2023.

L’événement a attiré l'attention particulière des médias, des touristes vietnamiens et étrangers. Photo : Thanh Hoa/VI

La soirée de la finale, le 8 juillet, championne deux fois consécutives du DIFF, l’équipe d’Italie a réalisé un spectacle pyrotechnique superbe sur le thème « The Power of Art ». L’équipe de France a conquis le public en illuminant le ciel par une histoire d’amour intitulée « Light up with love », puis est devenue championne du DIFF 2023, en remportant le Prix de 20.000 USD.

M. Vi Kiên Thanh, chef du département de la Cinématographie, membre du jury du DIFF 2023, a estimé que « par rapport aux dix dernières éditions du DIFF organisées par la ville de Da Nang, le DIFF 2023 a enregistré une croissance remarquable de la qualité des feux d'artifice. L'équipe du Vietnam a connu la meilleure qualité de ses performances.

Le tourisme de Da Nang a été en effervescence lors du déroulement du DIFF 2023. Photo : Tât Son/VI

Selon Mme Ngô Thi Kim Yên, vice-présidente du Comité populaire municipal de Da Nang, cheffe du Comité d’organisation du DIFF 2023, le Festival international des feux d'artifice de Da Nang est considéré comme un coup de pouce pour le tourisme de cette belle ville balnéaire, lui permettant de reprendre sa croissance enregistrée lors de la période précédant la pandémie.

Le nombre de touristes étrangers venus à Da Nang s’accroît nettement. Photo : Thanh Hoa/VI

Selon les statistiques du service du Tourisme, ce Festival international a relancé le tourisme de la ville, qui a accueilli plus de 30.000 spectateurs en 5 soirées de spectacles pyrotechniques, huit équipes et des milliers de volontaires. Des centaines d’agences de presse vietnamiennes et étrangères sont venues couvrir l’événement en un mois, ce qui a contribué à rendre la ville plus attrayante auprès des visiteurs.

A la clôture du DIFF 2023, les chiffres impressionnants du tourisme et le succès triomphant du DIFF 2023 encouragent le service du Tourisme de Da Nang à faire de efforts pour faire de la ville en 2030 un centre touristique et de services de qualité, une destination créative du Vietnam et d’Asie du Sud-Est, une destination touristique de premier plan d’Asie./.

Da Nang, paradis de la cuisine de rue pour les touristes. Photo : Thanh Hoa/VI

Texte et photos : Thanh Hoa, Tât Son/ VI. Traduction : Diêu Vân