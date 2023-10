Dien Quang - Marque nationale de l'industrie électrique du Vietnam

31/10/2023

Dien Quang est une marque qui a remporté le Label national pendant 14 années consécutives, ainsi que de nombreux autres prix prestigieux votés par les consommateurs et les associations. Dien Quang est devenu un partenaire stratégique dans les solutions complètes d'éclairage intelligent pour de grands projets domestiques.

Dien Quang, la seule unité représentant l'industrie vietnamienne de l'éclairage, a été honorée en tant que marque nationale pendant de nombreuses années consécutives. Cette réussite, selon le conseil d'administration de l'entreprise, est due à l'investissement dans la production et la gestion de la qualité, répondant aux critères stricts d'une marque nationale.

Panorama de l'usine de la société par actions Dien Quang. Photo: NVCC

Plus précisément, Dien Quang applique un système de gestion de la qualité, annonce la qualité du produit conformément aux dispositions légales et investit dans le maintien de la qualité de ses produits. Avec des critères d'innovation, Dien Quang se concentre sur les politiques visant à encourager l'innovation et la créativité ainsi qu'à organiser la recherche et le développement (R&D). Les critères de capacité pionniers comprennent 14 contenus tels que : vision de l'entreprise ; valeurs fondamentales de l'entreprise ; plan de développement des ressources humaines; vision de la marque ; positionnement de la marque ; protection des marques…

Fondée en 1973, Dien Quang fut à ses débuts une entreprise manufacturière spécialisée dans les ampoules et les équipements électriques. S'appuyant sur les tendances au développement de villes ou zones urbaines intelligentes dans certains pays comme la Corée du Sud, la Suède, l'Angleterre et l'Espagne, Dien Quang y a vu une opportunité de se transformer et de commencer à investir dans la production de produits intelligents. Ses produits fournissent non seulement de la lumière, mais sont également sûrs et hautement esthétiques.

En 2016, Dien Quang est passé de fabricant de produits traditionnels à une entreprise technologique. Photo: Thông Hai



S'appuyant sur les atouts fondamentaux existants, Dien Quang s'est transformé de simple entreprise manufacturière en un groupe technologique proposant des solutions d'éclairage intelligentes. Dien Quang dispose d'atouts particuliers dans les domaines de l'éclairage et du contrôle intelligent.

La différence de Dien Quang réside dans ses services et solutions d'éclairage diversifiés et flexibles qui peuvent être contrôlés, programmés et automatisés en répondant aux besoins des clients, et en permettant d'économiser de l'énergie.

En 2019, Dien Quang a mis en service l’usine de haute technologie de Dien Quang dans le 9e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thông Hai



Actuellement, Dien Quang est une entreprise à grande échelle avec 5 usines dont 4 au Vietnam et 1 au Venezuela, avec une capacité de production d'environ 200 millions de produits par an.

Dans les temps à venir, Dien Quang développera de nombreuses solutions technologiques intelligentes et modernes pour contribuer à l'innovation globale, créant ainsi une force motrice pour la croissance socio-économique dans les zones économiques clés du Vietnam, avec le désir de réduire l'écart technologique avec les villes développées dans le monde.

Certains équipements d'éclairage de la société par actions Dien Quang. Photo: Thông Hai



Dien Quang s'engage toujours à proposer des produits, des services et des solutions de qualité qui apportent confort, sécurité et esthétique. Dien Quang estime que ses stratégies de production et d'affaires sont associées aux objectifs de développement durable, et contribuent donc au pays.

Dien Quang est une marque associée aux consommateurs vietnamiens depuis des décennies. Photo : Thông Hai



En tant que marque « made in Vietnam » née du berceau de l'industrie vietnamienne, Dien Quang a toujours eu une grande envie de faire connaître ses produits et services dans le monde pour contribuer à la valorisation des produits vietnamiens./.