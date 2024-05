Dien Bien Phu, le nouveau centre touristique de la région Nord-Ouest

En quittant la forêt de Muong Phang, nous avons longé l'autoroute 279 qui était l'une des routes d'artillerie historiques de la campagne de Dien Bien Phu. En continuant jusqu'à la porte de la ville de Dien Bien, nous avons visité le centre de résistance de Him Lam. Au sommet de la colline inclinée au soleil et ombragée de fleurs de bauhinie, chaque groupe de touristes allumait tranquillement et respectueusement des bâtons d'encens pour commémorer le sacrifice du héros Phan Dinh Giot et des centaines de soldats pour conquérir Him Lam, battant le groupe de résistance extérieure le plus solide de l'armée française.

Vue générale du site des reliques de la colline A1 (appelé par les Français le bastion d'Eliane 2) qui est situé à côté de la route nationale 279 (aujourd'hui rue Vo Nguyen Giap) dans le quartier Muong Thanh, ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien. Photo : Hoang Hà/VI

Du centre de résistance de Him Lam, nous avons continué le long de la nouvelle route nommée en l'honneur du général Vo Nguyen Giap. Elle traverse le centre-ville et se dirige directement vers la frontière internationale de Tay Trang, frontalière du Laos. Sur cette route, il y a de nombreuses reliques historiques célèbres telles que le monument de la victoire, la place du 7 mai, le temple des martyrs du champ de bataille de Dien Bien Phu, le cimetière national des martyrs A1, la colline D1, la colline A1, le pont Muong Thanh, le musée historique de la victoire de Dien Bien Phu.

À la colline A1, chaque groupe de personnes s'est arrêté longtemps à côté du cratère d'explosion géant au sommet de la colline. Il s'agit d'un point culminant avec une position importante protégeant le centre de Muong Thanh, bloquant l'entrée du bunker de commandement du général de Castries (1902-1991). Après 39 jours et nuits, nos soldats creusèrent un tunnel pour y placer une tonne d'explosifs, effondrant une partie des défenses de l’ennemi. Cette place forte qui fut consolidée apporta une contribution importante au moment historique où le drapeau «Déterminé à combattre, déterminé à gagner» flotta sur le toit du bunker du général de Castries à 17h30 le 7 mai 1954. Cet événement a marqué la chute entièrement du groupe bastion de Dien Bien Phu, créant la victoire historique qui «a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde.»

Après 70 ans, le mois de mai revient avec l'image de vastes forêts de fleurs de bauhinie qui fleurissent à côté des cratères de bombes, comme pour dire que la guerre a reculé et que Dien Bien est prospère aujourd'hui.

Après 56 jours et nuits (13 mars 1954 - 7 mai 1954) de combats courageux et avec une volonté de fer, l'armée et le peuple vietnamiens ont complètement vidé la base militaire dite « invincible » des colonialistes français de Dien Bien Phu - la base militaire la plus puissante d'Indochine à l'époque ; ont tué et capturé 16 200 soldats ; ont abattu 62 avions ; ont rassemblé 64 voitures et toutes les armes, munitions et équipements militaires de l'ennemi à Dien Bien Phu. Ce fut la plus grande victoire de la guerre de résistance contre le colonialisme français, marquant un coup décisif qui a brisé le bastion de l'ennemi et a fondamentalement modifié la trajectoire de la guerre. Cette brillante étape en or de l'histoire a directement conduit à la signature des Accords de Genève visant à mettre fin à la guerre et à restaurer la paix en Indochine.

Des visiteurs visitent le QG du général de Castries. Photo : Trinh Bô/VI

Des touristes et des vétérans visitent la simple cabane utilisée comme lieu de vie et de travail quotidien du général Vo Nguyen Giap dans la commune de Muong Phang. Photo : Trinh Bô/VI

Les vétérans sont profondément émus lorsqu'ils visitent pour la première fois le bunker du général Vo Nguyen Giap à Muong Phang. Photo : Trinh Bô/VI

Dien Bien prend son essor

Dien Bien est une terre à la nature majestueuse et poétique et au climat frais. Elle a une histoire héroïque et une culture unique et elle est également la convergence de la quintessence de la région Nord-Ouest. Ce sont des potentiels et des atouts importants qui aident Dien Bien à faire une percée dans le développement du tourisme, en se développant fortement pour devenir le centre touristique de la région Nord-Ouest. Le secteur touristique de Dien Bien est basé sur trois piliers principaux : le tourisme historique, spirituel et culturel ; l’écotourisme et le tourisme de détente, de divertissement et de soins de santé.

Le champ de Muong Thanh, centre de l'ancien camp retranché de Dien Bien Phu, est désormais devenu le berceau de la préservation et de la promotion du patrimoine «xòe Thái», la danse folklorique unique du groupe ethnique minoritaire thaï, attirant chaque jour des milliers de touristes à Dien Bien. Lo Thi Buoi, une jeune femme thaï du village de Phieng Loi (commune de Thanh Minh, ville de Dien Bien Phu) confie : «Nous, les femmes thaï, ne savons pas quand est née la danse +xòe Thái+, nous savons seulement que chaque fille l'apprend en grandissant. Il n’y a pas de festival où nous ne dansons pas.»

Dien Bien possède une richesse de trésors culturels, avec 33 sites culturels officiellement reconnus, dont un désigné comme relique nationale spéciale, 14 classés comme reliques nationales et 18 classés comme reliques provinciales. La province possède également 18 éléments du patrimoine culturel immatériel national, dont deux ont été inscrits par l'UNESCO, à savoir la danse “xòe Thái” et la pratique Then. De plus, Dien Bien est une tapisserie de cultures diverses, abritant 19 groupes ethniques, et présente de nombreuses attractions pittoresques et des grottes captivantes, offrant un immense potentiel de développement touristique.

Le «xòe Thái» existe de génération en génération et s’est fortement développé. L’art «xòe Thái» a été reconnu en 2021 par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Aujourd'hui, le «xòe Thái» est devenu une spécialité culturelle des villages de tourisme communautaire de Dien Bien.

La préservation et la promotion du patrimoine culturel du «xòe Thái» combinées au développement du tourisme communautaire et du tourisme agricole constituent une direction unique de la province de Dien Bien. À partir des huit premiers projets pilotes de tourisme communautaire en 2003, ce modèle a maintenant été reproduit dans tous les districts de la province. Les modèles les plus réussis sont ceux des villages de Che Can, de Phieng Loi et de Na Su.

Situé dans la commune de Muong Phang, à environ 30 kilomètres du centre de la province de Dien Bien, le village de Che Can compte près de 100 ménages représentant plus de 430 personnes, toutes d'ethnie thaï. Les habitants préservent un trésor de la culture ancienne que peu d'endroits possèdent, comme : l'architecture traditionnelle des maisons sur pilotis du peuple thaï noir, les costumes, les croyances, les festivals et surtout le «xòe Thái». En outre, il existe également des métiers traditionnels tels que le tissage du brocart, la vannerie, la forge, la menuiserie et la fabrication d'instruments de musique traditionnels. Avec ses magnifiques paysages naturels et son climat frais, le village de Che Can est devenu le modèle de développement du tourisme communautaire le plus réussi à Dien Bien, une destination qui attire les touristes nationaux et étrangers.

Dien Bien possède également de nombreux paysages célèbres tels que les lacs Pa Khoang et Huoi Pha, les grottes Pa Thom, Kho Chua La et Pe Rang Ky, la réserve naturelle de Muong Nhe, les sources d'eau chaude et d'eau minérale naturelle U Va et Hua Pe, le lac de la centrale hydroélectrique de Son La, le col Pha Din (un des quatre plus longs du Nord-Ouest).

Les autorités de Dien Bien se concentrent sur la mise en œuvre d'activités de coopération internationale et régionale pour promouvoir les liens avec les provinces du nord du Laos, du nord-est de la Thaïlande et de la Chine afin de former des circuits et des itinéraires internationaux le long de l'arc nord-ouest. Cette orientation vise également à tirer parti de l'aéroport de Dien Bien Phu, le seul aéroport civil de la région Nord-Ouest, reliant Dien Bien à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Grâce à ses potentiels et avantages uniques, la province de Dien Bien accueille cette année l'Année nationale du tourisme associée au 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu. Le point d’orgue de l'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024 sont les grands festivals tels que Fête des fleurs de bauhinie 2024 ; célébration du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu ; salon du tourisme du Nord-Ouest - Dien Bien…

Le Thanh Do, président du Comité populaire de Dien Bien, a déclaré que cette année, sa province avait pour objectif d'accueillir 1,3 million de touristes avec un revenu total d'environ 2 200 milliards de dongs. D'ici 2025, la province vise plus de 1,45 million de touristes, pour un revenu total de plus de 2 380 milliards de dongs, contribuant à environ 10 % du PIB de la province. /.