Déterminé à construire la diplomatie économique au service du développement national

27/10/2022

Après les échanges d’opinions avec les organes de commerce extérieur du Vietnam dans les 176 marchés à l’étrangers pour trouver des solutions de promotion commerciale pour 2022 et les orientations jusqu’en 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence en ligne portant sur le renforcement de la diplomatique économique au service du développement du pays avec les chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger.

La Direction 15-CT/TW portant sur la diplomatie économique au service du développement jusqu’en 2030 du Secrétariat du CC du PCV, les directions en terme de diplomatie économique doivent prendre les intérêts nationaux et l’efficacité comme premier objectif dans le déploiement des activités économiques diplomatiques

Dans son rapport sur la diplomatie économique de 2022, le ministère de la diplomatie a insisté sur les 6 clés des activités diplomatiques et économiques du Service dans les temps à venir, parmi elles l’exécution complète de la direction 15-CT/TW, la poursuite de la valorisation des avantages diplomatiques en terme de recherche, de prévisions, d’aides concrètes à la gestion du gouvernement, l’exploitation au plus des relations extérieures particulièrement de la diplomatie de haut rang pour promouvoir la coopération économique, lever des obstacles ; la promotion vigoureuse de nouveaux moteurs de croissance ; l'aide aux branches et secteurs économiques clés, localités et entreprises.

Il faut profiter et valoriser toutes les occasions et avantages afin de développer le pays, continuer de renforcer les trois forces motrices de l’économie que sont la consommation, l’investissement, l’exportation, ce pour atteindre une position plus élevée du Vietnam dans la chaîne mondiale d’approvisionnement et de production, a souligné à la conférence le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Maintenir la stabilité dans un contexte instable, être actif dans une situation négative, persister face aux fluctuations de l’actuelle conjoncture, trouver des outils pour contrôler les risques, la crise et la dégradation de l’économie de marché, construire des coopération et compétitions dans la conjoncture d’intégration et de développement économique international, a souligné encore Pham Minh Chinh.

Dans les temps à venir, la branche de diplomatie doit profiter, valoriser au mieux les nouvelles positions et forces du pays, être actif pour créer de nouveaux contextes favorables à la paix, la sécurité et au développement du pays. Il faut que les organes de représentation du Vietnam à l’étranger continuent de déployer avec efficacité l’établissement de relations avec les pays hôtes, de transmettre des messages et images du Vietnam avec la plus haute responsabilité tout en promouvant la promotion touristique, en privilégiant l’octroi de visa aux touristes étrangers et le travail de protection des citoyens vietnamiens.

La branche de la diplomatie doit se concentrer sur la diversification des marchés et produits, valoriser les potentialités sur les marchés de partenariat de l’accord de zone de libre-échange (FTA), élargir les marchés vers l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud, l’Asie du Sud, l’Australie, tout en diversifiant les chaînes d’approvisionnement.

La branche de la diplomatie s’emploie à chercher des partenaires, relier des sociétés vietnamiennes et étrangers, attirer des investissements dans l’agriculture, privilégie le développement d’infrastructures fondamentales dans les communications, les énergies, la transition numérique, l’urbanisation, les infrastructures résilientes au changement climatique, les infrastructures médicales et éducatives…., à aider les sociétés vietnamiennes à investir à l’étranger, être actif pour alarmer, prévenir et traiter des risques et litiges.

Avec les efforts communs du secteur de la diplomatie, des organes de représentation du Vietnam à l’étranger, en exécutant la devise « émotion, sincérité, conviction, égalité, respect, efficacité, et développement mutuel », le Vietnam continuera d’obtenir de plus importantes réalisations, et contribuera davantage à l’œuvre d’industrialisation et de modernisation du pays.

Synthèse par la VI. Photos : AVI. Traduction : Diêu Vân