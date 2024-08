Des tableaux inspirés des fleurs de lotus qui ont impressionné le public français

La collectionneuse Thuy Anh a apporté le climat d’été de Hanoï dans sa splendide collection de tableaux intitulée « Lotus roses : Paris, Hanoï en juin ». Cette collection a suscité la curiosité et l’enthousiasme du public.



La collection comprenant 18 tableaux avait pour thème le lotus dont « Mua Sen » (Saison du lotus) du peintre Pham An Hai, « Sen Tây Hô » (Lotus du lac de l’Ouest) (Hai Kiên), « Sen hông» (Lotus roses) (Dao Liên Huong), « Sen vao ha » (Lotus d’été) (Binh Nhi), « Mua sen vang » (Saison de lotus jaunes) …

Récemment, à la villa patrimoniale de Hanoï, au No 49 rue Tran Hung Dao, a été organisé un dialogue sur les arts et la présentation au public de 18 tableaux inspirés du lotus relevant de la collection « Hong Sen » de Thuy Anh

La collection de tableaux fleur de lotus de Thuy Anh exposée en France. Photo d’archives

Avant d’être présentée au Vietnam, la collection avait été exposée à Paris (France), donnant une expérience inoubliable au public, contribuant ainsi à valoriser le Vietnam et sa culture.



Auparavant, la collectionneuse Thuy Anh avait organisé plusieurs rencontres ou expositions dont « Pho va Hoa » (Rues et Fleurs) tenues fin 2021 dans le souhait d’apporter de la joie dans l’atmosphère morose de la pandémie de Covid-19. La plupart de tableaux de la collection avaient été achetés lors de ventes aux enchères données par des peintres en vue de recueillir des fonds pour les forces de lutte contre la pandémie.

Elle a organisé en août 2023 un "thé de l’après-midi" intitulé « Beauté Hong Tâm » auquel ont participé plusieurs célèbres artistes contemporains du Vietnam. Un événement relevant de la série d’activités artistiques continues de la collectionneuse Thuy Anh organisées ces dernières années pour répandre la beauté de la culture et de l’homme vietnamiens via les beaux-arts et des rencontres artistiques. De nombreux artistes, chercheurs culturels et artistiques y ont participé.



Thuy Anh a parlé des particularités de sa collection de tableaux de lotus: « Il y a trois tableaux de fleurs de lotus offerts par trois artistes: Nguyên Van Duc, Binh Nhi et Dao Huong. J’ai acheté presque la moitié des 18 tableaux aux enchères et le reste à des peintres dont j’aime le style "

Dialogue entre Thuy An et des peintres, artistes et amoureux des arts lors de l’exposition

A l’exposition « Hong Sen », les artistes ont utilisé plusieurs matières et styles pour valoriser la beauté du lotus. Il y a des peintres qui l'ont représenté selon un style traditionnel, aux couleurs pâles, d’autres ont suivi un style moderne, avec des couleurs éclatantes, mais toutes les œuvres expriment toute la beauté de cette fleur symbolique du Vietnam.

A côté des tableaux de lotus, l’exposition a présenté des sculptures sur le lotus en diverses matières : bois, pierres, bronze… montrant la délicatesse et la minutie des artistes.

L’exposition « Hong Sen » a contribué à valoriser la beauté du lotus, emblème de la culture vietnamienne. L'occasion aussi pour les amoureux des arts de contempler des œuvres artistiques originales et d'en apprendre plus sur la culture vietnamienne./.