Des robots au service des clients : bienvenue au café du futur

02/08/2025

Avec son concept de « Café du futur », le Twitter Bean Coffee, situé rue Vu Pham Ham dans le quartier de Câu Giây, est devenu le premier café robotisé de Hanoï.

Selon Mme Lam Kieu Oanh, fondatrice de l’établissement, « l’idée est née de la volonté de rapprocher la technologie de la vie quotidienne, en ciblant notamment les jeunes. Nous souhaitons créer un espace où les clients peuvent découvrir la technologie de manière conviviale et naturelle. Chacun peut constater que l’intelligence artificielle fait désormais partie de notre quotidien ».

Twitter Beans Coffee, premier café de Hanoï à intégrer la technologie numérique au service de ses clients.

Pour la première fois à Hanoï, des robots assurent le service dans un café.

La mise en service des robots a nécessité une grande rigueur : l’équipe a dû programmer précisément chaque mouvement du bras robotisé, qu’il s’agisse de tenir une cuillère, verser de l’eau chaude ou ajouter des glaçons. Le parcours des robots, leur vitesse de déplacement et leurs interactions ont également été minutieusement conçus pour garantir la sécurité et le confort des clients. Mme Oanh souligne que le principal défi est d’amener le public à se familiariser avec les robots, plutôt que de les craindre. « Les robots ne remplacent pas les humains. Ils offrent simplement des expériences plus originales et plus pratiques ».

Les robots sont programmés avec une précision millimétrée en matière de distance et de temps de préparation.

« Chaque jour, nous prenons plaisir à observer le travail des robots, qu’il s’agisse de leurs gestes précis ou de leurs interactions avec l’espace et les clients. C’est à la fois une source d’émerveillement et la récompense de notre créativité », partage-t-elle. Le café compte actuellement quatre robots aux noms familiers : Bao, Thu, Chi et Tu. Chacun d’eux remplit une fonction spécifique : préparer des boissons, calligraphier, prendre des photos ou servir.

Les robots serveurs sont programmés pour livrer les boissons à des tables prédéfinies.

Des robots attachants et multifonctions Le robot Bao, au look de chat technologique, peut servir de 6 h à 23 h. Grâce à ses capteurs intégrés dans la tête et les oreilles, il reconnaît les interactions et crée une expérience ludique et apaisante, notamment pour les enfants.

Le robot Tu, barista expérimenté, prépare les boissons en 2,5 à 3,5 minutes, soit un temps équivalent, voire inférieur, à celui d’un humain. Sa programmation a demandé un soin particulier : largeur de la main robotique, précision dans la prise et le versement des ingrédients, tout est millimétré.

Thu charme les clients par sa capacité à calligraphier des messages inspirants tels que : « Tu réussiras ton examen », « La vie s’épanouit », ou encore « L’ère de l’épanouissement ».

Un robot est chargé de prendre des photos souvenirs pour les clients.

Quant à Chi, il est chargé de prendre des photos souvenirs avec des effets visuels et de ralentis. Grâce à lui, les clients repartent avec de superbes clichés personnalisés pour immortaliser leur visite. Un pari audacieux salué par les jeunes Hoang Thu, une cliente de la génération Z, raconte : « Au début, j’étais curieuse. Je ne savais pas à quoi m’attendre d’un robot qui sert du café. Mais après avoir vu ses gestes précis – verser les glaçons, préparer le café – j’ai trouvé ça vraiment pratique. »

La présence des robots crée une nouvelle expérience de dégustation du café.

Pour Mme Oanh, l’innovation ne doit pas être réservée aux grandes entreprises technologiques. Même dans la restauration, il est possible d’innover, tant que l’humain reste au cœur de la démarche. Chaque entreprise vietnamienne peut contribuer au développement du pays en apportant sa touche de créativité. Twitter Bean Coffee n’est pas un simple café : c’est une affirmation. La technologie peut être conviviale, et l’innovation peut naître d’une chose aussi simple qu’une tasse de café./.

Texte: Ngan Ha - Photos: Khanh Long/VI Traduction: Diêu Vân