Des peintures folkloriques pour décorer son intérieur

05/08/2024

Captivés par la beauté des peintures folkloriques, deux amis, Nguyen Thanh Tung et Vu Minh Trang, se sont mis à créer des œuvres d’art pour la décoration intérieure reflétant la culture traditionnelle vietnamienne.



Passionnés par les peintures folkloriques, Nguyen Thanh Tung et Vu Minh Trang créent des œuvres d’art pour la décoration intérieure reflétant la culture traditionnelle vietnamienne. Photo : Viêt Cuong/VI

Diplômés d’Études en architecture et peinture, Tung et Trang travaillent dans la décoration d'intérieur. Dans le quartier de Hanoï, les nombreuses peintures folkloriques en papier “dó” (rhamnoneuron balansae), dont chacune a sa propre histoire, leur ont donné l'idée de faire des peintures en bois inspirées de ces estampes, au lieu de les faire en papier “dó”, et ce pour la décoration intérieure. Selon eux, ces peintures sont de vraies œuvres d’art alliant tradition et modernité.

Vu Minh Trang a partagé que ces peintures folkloriques sur bois doivent préserver le sens originel de ces œuvres et adopter des couleurs en accord avec l'espace de vie moderne. Une tâche ardue. Pour fabriquer un produit, ils doivent choisir une peinture folklorique, puis la concevoir sur une machine et la transférer vers la découpe CNC. Ensuite, ils dessinent et peignent, ou dorent, avant de recouvrir de vernis pour assurer la durabilité du produit.



Les produits, fabriqués en bois dans de nombreuses tailles différentes, nécessitent à l'artisan des qualités telles que minutie, dextérité et patience. Dessiner sur bois nécessite en effet un stylo très technique. Ainsi, la réalisation de l’estampe populaire “Le mariage des souris” a pris beaucoup de temps en raison de la multitude de détails à prendre en compte.

Souhaitant créer des produits présentant des images de la culture populaire mais adaptés à un espace de vie contemporain, Nguyen Thanh Tung et Vu Minh Trang et leurs collègues ont fabriqué beaucoup de produits selon des thèmes variés : culte de la Déesse-Mère, estampe populaire (“Le troupeau de porcs”, “Basse-cour”, ....). Les clients les achètent principalement pour décorer leur maison et leur lieu de travail aux prix de 5 à 7 millions de dongs./.



Texte: Ngân Hà-Photos: Viêt Cuong/VI-Traduction: Hà Vu