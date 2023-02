Des peintures de fleurs et de fruits sur des œufs

02/02/2023

Passionnée d’arts et douée en peinture, Nguyên Chuong Hoang Châu, élève d’IUP d’arts de Hanoï, fait revivre sur des œufs les images de fleurs et de fruits vietnamiens.

Nguyên Chuong Hoang Châu réalisant une peinture sur œuf

Afin de réaliser une collection de peintures à l’œuf à exposer lors des fêtes vietnamienne et internationale de peintures sur œufs en juin 2022, elle en a réalisées 50 représentant des fleurs et des fruits vietnamiennes des quatre saisons.

Âgée de 17 ans, elle est laborieuse dans ses études, aime la lecture et la découverte du monde autour d’elle. Douée en langues étrangères, elle lit de nombreux livres en français et en anglais où elle a trouvé des idées et gammes de couleurs pour ses peintures de fleurs et de fruits. Puis elle a fait des esquisses sur papier avant de les peindre sur des œufs.

En contemplant les peintures de Châu, on y trouve les impressions innocentes d’une élève sur la nature, le monde des fleurs et des fruits courants du Vietnam. Les chrysanthèmes, roses, orchidées…, les pastèques, carottes… aux couleurs vives dévoilent aux vietnamiens et étrangers ce beau pays qu’est le Vietnam.

Les 50 peintures sur œufs de Châu, exposées lors de la Journée de la culture familiale du Vietnam et des fêtes de peintures sur œufs vietnamiennes et internationales, se sont vues attribuer un satisfecit du Centre d’expositions culturelles et artistiques du Vietnam. Sa collection a contribué ainsi à enrichir son dossier de demande de faire des études à l’étranger.

La petite et jolie chambre de Châu, qui a l’allure d’un mini-atelier, déborde de livres en langues étrangères sur les thèmes de la nature, des plantes, de la mode et du design. Ces livres inspirent ses peintures. « En regardant Châu peindre, je comprends mieux la vision du monde des adolescents, leur amour pour la culture et l’environnement », a confié Kim Anh, sa mère.

Des peintures de fleurs et de fruits vietnamiens sur des œufs

Dans le futur, quand Châu fera ses études en France, elle pourra, avec son amour pour les arts, répandre son art et la beauté de la culture vietnamienne auprès des amis internationaux./.

Texte : Bich Vân – Photos : Thanh Giang Traduction: Diêu Vân