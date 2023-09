Des patrimoines culturels numérisés avec les technologies 3D

11/09/2023

L’architecte Dinh Viet Phuong et sa société par actions 3D ont commencé le travail de numérisation des patrimoines culturels en 2004, contribuant à la préservation et la propagation de la culture vietnamienne à l’ère numérique.

L’architecte Dinh Viêt Phuong utilise les technologies 3D pour numériser des dessins de sites culturels religieux. Photo : Khanh Long/VI

Au Vietnam, la numérisation du patrimoine est effectuée par de nombreuses sociétés de technologies d’information. L'architecte Dinh Viet Phuong est l’un des pionniers dans ce secteur depuis 2004. Avec des volontaires de l’Ecole supérieure de l’Architecture de Hanoï, il a réalisé des esquisses en trois dimensions représentant de vieilles rues de Hanoï, lors d’une exposition de dessins sur Hanoï selon trois périodes : Hanoï au 19e siècle, Hanoï au début du 20e siècle, et la capitale à l'hiver 1946.

L’exposition a connu un franc succès ce qui l'a poussé à créer une société spécialisée dans la numérisation des patrimoines.

“ Le stockage des espaces de patrimoines par les technologies devient une tendance à l’ère de la numérisation. Cependant, le patrimoine est le savoir-faire des chercheurs et la numérisation est l’outil à réaliser. Pour cela, lorsque je commence à réaliser un produit, je dois consulter les experts pour que mon produit reflète exactement sa valeur culturelle », a-t-il confié.

Selon lui, les technologies 3D permettent de numériser le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel, et la mémoire. Lorsqu’il réalise un produit à numériser, lui et ses associés examinent l’espace culturel relatif à ce produit, réalisent une esquisse, discutent avec des experts pour réaliser le dessin final avant de réaliser le produit numérisé.

Expérimenté en application des technologies d’information dans la numérisation des objets de musées, de l’architecture de temples et pagodes et des patrimoines immatériels, l’architecte Dinh Viet Phuong a restauré plusieurs ouvrages architecturaux dont des anciennes rues de Hanoï, la statue du bouddha Quan Am Avalokitesvara de la pagode Bao An, le pilier de pierre au motif de dragon daté de la dynastie des Ly de la pagode Dam…. par les technologies 3D, contribue à préserver les ouvrages architecturaux du Vietnam.

Il est important que le produit numérisé reflète bien sa valeur culturelle traditionnelle. Photo d’archives

Ses travaux de graphique en 3D concernant la numérisation patrimoniale sont largement appliqués dans plusieurs domaines.

Outre la numérisation des patrimoines, Phuong élabore aussi un système de données numériques sur les patrimoines. Car à son avis, une bonne numérisation des patrimoines créera un système de données exactes que les utilisateurs, notamment les amoureux de culture traditionnelle, pourront exploiter afin de créer de nouveaux produits, contribuant à la propagation et au développement des valeurs de la culture vietnamienne à l’ère numérique././.

Des produits 3D culturels religieux numérisés par l’architecte Dinh Viêt Phuong. Photo d’archives

Texte : Ngân Ha : Photos : Khanh Long/ VI et archives. Traduction : Diêu Vân