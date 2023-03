Des amis internationaux vivent l’ambiance du Têt traditionnel

24/03/2023

Récemment, le programme « Têt au village vietnamien 2023 » (Tết làng Việt 2023) destiné aux représentants de 16 ambassades, organes diplomatiques, organisations internationales et aux étrangers vivant, travaillant ou faisant leurs études au Vietnam a été récemment organisé à l’ancien village Duong Lâm, district de Son Tay (Hanoï).

Espace reconstituant l’ambiance du Têt traditionnel installé dans la cour de la maison communale Mong Phu

C’était la deuxième fois que le programme « Têt au village vietnamien » était organisé au village de Duong Lam, reconnu patrimoine culturel national. Des centaines d’étrangers ont participé à un programme de découverte, organisé par le centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la ville de Hanoï.

Durant le programme, les participants ont été invités à visiter l’ancien village de Duong Lâm, d’anciennes maisons dans l'atmosphère animée à l’approche du Têt traditionnel, ont été initiés aux us et coutumes du Têt, aux techniques de fabriquer des peintures en laque traditionnelle et de la sauce de soja, produit célèbre du village. Particulièrement, un espace reconstituant l’ambiance du Têt traditionnel était installé dans la cour de la maison communale Mong Phu.

Les participants ont vécu les jours de printemps dans ce village via d’autres activités originales telles que visiter des pagodes pendant le Têt, solliciter de "belles lettres" à un calligraphe, écouter une séance de représentation de musique traditionnel, peler des bulbes de narcisses, la fleur préférée des Vietnamiens à l’occasion du Têt…. Ils ont pu essayer de préparer eux-mêmes des plats typiques du Têt vietnamiens et ont eu l’occasion de déguster les spécialités culinaires traditionnels du village dont bánh tẻ, bánh đúc, les plats millénaires des Vietnamiens.

“ Je vis la première fois que je vis l’atmosphère du Têt traditionnel vietnamien. Cette ambiance, la culture et les belles traditions m’ont tellement impressionné. Je passerai prochainement plus de temps à visiter et découvrir d'autres sites de Hanoï », a confié Vahram Kazhoyan, ambassadeur de la République d’Arménie au Vietnam en participant à la visite « Têt au village vietnamien 2023 ».

Selon la direction du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoi, ce programme visait à propager les valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam, à créer de belles images aux yeux des amis internationaux.

L’organisateur désirait donner un élan à la promotion touristique à Son Tây et dans la ville de Hanoi en général, inciter des visiteurs à expérimenter le Têt traditionnel et à voyager à l’occasion du Têt du Chat 2023./.

Espace reconstituant l’ambiance du Têt traditionnel installé dans la cour de la maison communale Mong Phu

Réalisé par Viet Cuong/ Revue Vietnam Illustré. Traduction : Diêu Vân