Déployer le soft power par l’intégration culturelle

01/06/2026

Le Vietnam aborde une nouvelle ère de développement, ce qui rend plus que jamais nécessaire le renforcement du rôle de la culture dans la stratégie de croissance rapide et durable du pays. Le 7 janvier 2026, le Politburo a adopté la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, affirmant qu’investir dans la culture revient à investir dans l’avenir de la nation.



Cette résolution reconnaît la culture non seulement comme un domaine social et spirituel, mais aussi comme un pilier du développement national, étroitement lié à l’objectif de croissance rapide et durable. Il s’agit d’une avancée importante dans la pensée théorique et les méthodes de gestion culturelle, traduisant la volonté de hisser la culture au rang qui lui revient dans la nouvelle phase historique du pays.

Des musiciens du Théâtre royal de Huê interprètent de la musique de cour. Photo : Thanh Hòa/VI

Dans un contexte d’intégration internationale toujours plus poussée, la Résolution n°80-NQ/TW accorde une attention particulière à l’intégration internationale proactive et positive de la culture. Le développement culturel est désormais associé à la construction et au rayonnement de la marque nationale. L’exportation de produits et de services culturels imprégnés de l’identité vietnamienne, associée à une stratégie de communication destinée à promouvoir l’image du pays et de son peuple à l’international, est considérée comme une solution clé pour renforcer le soft power national.

Si le hard power désigne la capacité d’un État à exercer son influence par des moyens militaires et économiques, le soft power repose, lui, sur l’attractivité et la diffusion des valeurs culturelles, traditionnelles et sociales. Pour le Vietnam, cette ressource puise sa force dans son histoire millénaire, la diversité de ses 54 ethnies ainsi que dans ses valeurs humanistes et son esprit de paix.

Présentation en France des estampes populaires de Dông Hô. Photo : VNA

De jeunes Vietnamiens participent avec enthousiasme au concert « La Patrie dans mon cœur ». Photo : Trân Thanh Giang/VI

Dans ce processus, la culture joue un rôle de pont essentiel, contribuant à présenter à la communauté internationale un Vietnam riche d’identité, de créativité, d’humanisme et de responsabilité. La Résolution n°80-NQ/TW ouvre une perspective novatrice : l’intégration culturelle ne se limite pas à la réception d’influences extérieures, mais implique une participation active au flux culturel mondial, en tant qu’acteur doté d’une identité propre et d’une capacité créative originale. Chaque produit culturel présenté au monde reflète non seulement l’identité nationale, mais contribue également à la vie culturelle commune de l’humanité. Dans cet esprit, l’intégration culturelle constitue aussi une stratégie de promotion de l’image nationale à grande échelle, où chaque produit culturel peut devenir un « ambassadeur » des valeurs vietnamiennes, contribuant à renforcer la confiance et l’attachement des partenaires internationaux.

Pour atteindre cet objectif, la Résolution n°80-NQ/TW fixe plusieurs orientations majeures : positionner et développer les produits culturels sous des marques nationales, promouvoir les exportations culturelles et mettre en place des stratégies de communication et de promotion professionnelles et efficaces pour l’image du Vietnam.



Dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus intense, la puissance d’une nation ne se mesure plus seulement à son potentiel économique ou militaire, mais également à sa capacité à diffuser des valeurs et à exercer une influence culturelle.



Le festival de la vieille ville de Hôi An attire de nombreux touristes étrangers. Photo : Thanh Hòa/VI

Parmi les solutions clés figure le développement ciblé des industries culturelles disposant d’avantages concurrentiels, en vue de créer des pôles créatifs et des entreprises culturelles de grande envergure. Parallèlement, il est nécessaire de renforcer les infrastructures culturelles nationales - qu’il s’agisse des systèmes institutionnels, des infrastructures de données ou des infrastructures numériques - afin de poser les bases d’un développement solide des industries culturelles au sein de la chaîne de valeur mondiale.

Dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus intense, la puissance d’une nation ne se mesure plus seulement à son potentiel économique ou militaire, mais également à sa capacité à diffuser des valeurs et à exercer une influence culturelle. La culture devient ainsi un vecteur essentiel pour faire découvrir au monde un Vietnam riche de son identité, humain, ouvert et responsable.



Les Journées culturelles de Hôi An en Allemagne ont suscité un vif intérêt auprès du public allemand. Photo : Archives

Conformément à la Résolution n°80-NQ/TW, l’intégration proactive à la scène culturelle internationale, la valorisation des traditions nationales et l’ouverture aux valeurs universelles constituent désormais une orientation incontournable. Cette démarche contribue non seulement à l’épanouissement spirituel de la société, mais aussi au rayonnement de l’image du Vietnam, au renforcement de son influence culturelle et à l’affirmation de sa place sur la scène internationale./.

Texte: Thanh Hòa - Photos: Thanh Hòa, Công Dat, Trân Thanh Giang/VI, VNA et Archives - Traduction: Hà Vu

