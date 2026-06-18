Delta du Mékong : le chapeau conique de Thoi Lai, un héritage qui traverse le temps

18/06/2026

Dans la commune de Thoi Lai, à Can Tho, dans le delta du Mékong, un artisanat traditionnel vieux de plus de 70 ans résiste discrètement à la modernité. La fabrication des chapeaux coniques y est perpétuée par des mains patientes, notamment celles des sœurs Tran Thi Nam (65 ans), Tran Thi To (68 ans) et Tran Thi Tra (72 ans), gardiennes d’un savoir-faire transmis depuis des décennies.

La confection de chapeaux coniques permet aux femmes du district de Thoi Lai, dans la ville de Can Tho, de gagner un revenu d’appoint pendant leur temps libre. Photo : Thu Hiên/VNA

Un métier qui ne rapporte guère — chaque chapeau se vend environ 110.000 dôngs — mais qui procure la fierté de faire vivre l’héritage des ancêtres. Un geste simple en apparence, mais qui exige minutie et patience. Chaque artisane ne produit qu’un seul chapeau par jour, travaillant principalement durant son temps libre, entre deux récoltes ou lorsque les tâches agricoles et ménagères lui laissent un peu de répit.

L’étape la plus délicate, confie Mme To, est l’assemblage du bord : la fixation de celui-ci au moule avant la pose des feuilles. C’est cette opération qui détermine la régularité de la forme ronde, condition essentielle à la réussite du chapeau. Du choix des feuilles à la régularité des coutures, chaque détail compte afin d’allier solidité et esthétique.