Delta du Mékong: efforts conjugués contre l’érosion des berges

18/09/2023

Glissement de terrain au bord du canal de Can Lo (près du temple Tra Bong, commune de Nhi My, district de Cao Lanh, province de Dong Thap). Photo: VNA

D'une position stratégique extrêmement importante en terme de politique, économie, société, défense, sécurité, relations extérieures, développement durable, le delta du Mékong fait face actuellement à plusieurs défis tels que les impacts du changement climatique, la montée du niveau de la mer, l’intrusion saline, la pollution, l’inondation des centres urbains lors des grandes marées...

Digue protégeant des zones résidentielles à l’embouchure du fleuve de la province de Kien Giang. Photo: VNA

Selon les rapports des localités, le changement climatique fait monter le niveau de la mer rendant plus sérieuse l’érosion des berges des rivières et des côtes des provinces du Sud. Avec son dense réseau de rivières et canaux et plus de 740 km de côtes, depuis 2016, le delta du Mékong a enregistré 666 points d’érosion sur 744 km de rives de cours d'eau et 113 sur 390 km de côtes.

Le Premier ministre a demandé aux localités d’assister les familles habitant les zones touchées, de les évacuer des zones à haut risque afin d’éviter les pertes en vies humaines. En plus, les localités continuent de résoudre ou remettre en état les zones d’effondrement en danger spécial pour assurer la sécurité des habitants et des infrastructures importantes.

Le Premier ministre a exigé des ministères d’analyser plus profondément les raisons de l’érosion, afin d'avancer des solutions fondamentales et stratégiques telle que la poldérisation, la mobilisation de ressources non étatiques, l’investissement dans des ouvrages de lutte,....

La tâche urgente dans l’immédiat est de protéger les vies humaines, les biens des habitants et les ouvrages d’Etat, d’assurer le développement durable dans le sens de la direction du Secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong, laquelle consiste à « ne pas sacrifier le progrès et l’égalité sociale sur l'autel de la croissance économique » ./.

Actuellement, le delta du Mékong compte 561 lieux d’effondrement dont 513 de berges de cours d'eau totalisant 602 km, 48 sur la côte totalisant 208 km. Point notable, il y a 63 zones d’érosion particulièrement dangereuses avec 39 points en bord de rivières totalisant 118 km et 24 points en bord de côte totalisant 86 km.

Texte : Revue Vietnam Illustré - Photos : AVI - Traduction: Diêu Vân