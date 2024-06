Déguster du « phở » végétarien à Hanoï

Pour faire ce plat, il faut d’abord sélectionner les bons ingrédients, notamment les champignons. Lavez d’abord les champignons shiitaké à l'eau salée. Déchirez-les et les faire frire. Les pleurotes du panicaut, il faut les laver à l’eau salée puis les couper en rond et les faire frire dans une poêle d’huile chaude.

Le bouillon joue un rôle important. Le bouillon du « phở » végétarien est généralement composé de carottes, de champignons, du radis blanc, des oignons et du gingembre. Ces légumes apportent la saveur et la couleur ainsi que les vitamines et les minéraux au bouillon. L'assaisonnez avec des épices telles que du gingembre, des échalotes, du poivre, des feuilles de laurier et de la sauce de poisson végétarienne ou de la sauce soja végétarienne ainsi qu'un peu de sel pour rehausser la saveur et équilibrer les autres ingrédients.

Disposez les nouilles de « phở », les champignons shiitaké, les pleurotes du panicaut bien frits avec quelques tranches d’oignons, puis versez le bouillon » chaud pour obtenir un délicieux bol de « phở » végétarien.