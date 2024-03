Découverte nocturne du Temple Van Miêu- Quôc Tu Giam

12/03/2024

Un circuit nocturne de découverte du temple de Littérature Van Miêu- Quoc Tu Giam (Hanoï) placé sous le thème « Quintessence de la philosophie » a été créé en octobre 2023 et a commencé à recevoir des visiteurs. Organisé par le Centre d’activité culturel et scientifique Van Miêu- Quôc Tu Giam (Hanoï), il a pour but de valoriser le site national spécial de Van Miêu- Quôc Tu Giam, d'attirer les visiteurs, de faire découvrir le site la nuit et d'enrichir la gamme de produits touristiques de Hanoï.

C’est le 4e tour nocturne de la capitale, après la Maison centrale, la Citadelle royale Thang Long et le musée de la Littérature vietnamienne.

La visite nocturne de Van Mieu - Quoc Tu Giam promet une rencontre unique et distincte par rapport aux visites de jour. Utilisant la technologie de cartographie 3D (3D Mapping) ainsi que des techniques de son et lumière, cette exploration nocturne transforme le temple, lui rend une ambiance fascinante et enchanteresse qui suscite toute une gamme d'émotions chez les visiteurs.

La visite est répartie en zones distinctes, utilisant habilement la transmission des valeurs et des significations éducatives pour enrichir l'expérience des spectateurs. Depuis l'entrée principale de la zone Thai Hoc, les organisateurs ont incorporé des éléments sonores et lumineux, créant ainsi un voyage inédit et immersif.

Dans le Khue Van Cac (le Pavillon de la Constellation de la Littérature), les visiteurs peuvent assister à des spectacles de musique traditionnelle avec des numéros exceptionnels. Dans la zone de Thai Hoc se tient un programme de projection de la technologie de cartographie 3D sur le thème « Quintessence de la philosophie », offrant une riche expérience émotionnelle. La façade entière de la maison Tien Duong dans la zone de Thai Hoc devient un grand écran, permettant aux visiteurs de découvrir les valeurs uniques du confucianisme vietnamien.

« Dans l’espace typique de Van Miêu –Quôc Tu Giam, l’utilisation de la technologie de cartographie 3D est idéale pour transmettre l'histoire de la philosophie confucéenne et du Temple de littérature Van Miêu- Quôc Tu Giam », a partagé Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre d’activité culturel et scientifique Van Miêu - Quôc Tu Giam.

Selon les historiens, le site du Van Miêu- Quôc Tu Giam a une double fonction, celle d'être à la fois un site historique et le centre de rénovation et de créativité de Hanoï. Van Miêu- Quôc Tu Giam la nuit devient un monde fantasmagorique grâce aux avancées numériques. Il s’agit d’un modèle de Partenariat public-privé dans les secteurs des technologies et du patrimoine culturel.

En outre, les visiteurs peuvent utiliser des produits technologiques de réalité virtuelle, profiter de performances artistiques traditionnelles et explorer des espaces représentant des scènes d'étudiants passant des examens dans le passé. Des espaces sont également aménagés pour recréer l'atmosphère des cours de calligraphie, permettant aux visiteurs de vivre l'expérience de l'écriture sous la direction de maîtres d’école. Le tour permet aux visiteurs, notamment aux jeunes, de mieux connaître la tradition ancestrale de respect des talents, et l’histoire de la première université du Vietnam. /.