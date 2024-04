Découverte de la culture Muong à Hoa Binh

Ses efforts de préservation de la culture Muong ont été récompensés, il s’est vu attribuer en 2020 le Prix Jeonju International Award, Prix financé par la ville sud-coréenne de Jeonju pour encourager les activités de promotion et de préservation des patrimoines culturels immatériels dans le monde entier.

Maison Lang exposée au musée de l’espace culturel des Muong, 1er musée du Vietnam consacré à la culture Muong. Photo : Thanh Giang/VI



Préservation et la mise en valeur des valeurs culturelles des Muong



Touchées par les impacts du temps et de la vie, plusieurs valeurs culturelles de l’ethnie Muong risquent de disparaître et la province de Hoa Binh est en train de déployer des mesures afin de préserver et mettre en valeur de façon efficace ce riche patrimoine.

Ces dernières années, grâce à la bonne mise en œuvre du travail de préservation et de valorisation de la culture Muong, le district de Lac Son a créé un environnement culturel riche en identité locale, contribuant à la perpétuation des traditions locales.

La prise de conscience des habitants sur les valeurs culturelles nationales s'est améliorée. "Le district s’est fixé pour l’objectif d'ici 2025, que 20% des Muong sauront écrire le muong, 85% s’habilleront en costume Muong lors du Têt traditionnel, des festivals, les élèves du collège ou lycée s’habilleront en costume traditionnel deux jours au moins par semaine. Le district de Lac Son élargira la taille des fêtes culturelles, sportives, de la fête de l’Indépendance, développera le modèle de village culturel traditionnel lié au tourisme communautaire", a fait savoir Bui Van Duong, vice-président du Comité populaire du district de Lac Son.

Par exemple, le lycée Quyêt Thanh du district de Luc Son a créé en 2019 un club de préservation de l’identité culturelle Muong opérant dans six contenus : chants alternés, costume, instruments de musique, jeux, culture folklorique et gastronomie. Le club a enseigné la langue muong à ses 300 membres qui se produisent lors du Têt traditionnel, des festivals, des Journées culturelles des écoles et de la localité.

Les élèves du lycée Quyêt Thang, province de Hoa Binh, participent à un cours sur les gongs des Muong. Photo : Thanh Giang/VI



« Le club a pour but d’enseigner et de développer les valeurs culturelles originales des Muong, ce qui suscitera l’amour et la responsabilité des élèves pour le travail de préservation des valeurs traditionnelles », a confié Bui Thi Huong, directrice du club.

La province de Hoa Binh a promulgué en 2023, le projet de préservation et de mise en valeur de la culture du Muong et la « Culture de Hoa Binh » en phase 2023 – 2030 pour préserver et valoriser les patrimoines culturels et de belles traditions des Muong, contribuant à promouvoir la terre et l’homme de Hoa Binh, construire des patrimoines touristiques originaux pour attirer des touristes vietnamiens et étrangers.

Province de Hoa Binh s’emploie à restaurer les vestiges nationaux, les sites typiques de la culture de Hoa Binh, la grotte Hang du hameau de Trai, commune de Tân Lâp et le toit de pierre du village de Vanh, commune Yên Phu, district de Lac Son, afin de rédiger des documents à soumettre au Premier ministre pour les reconnaître comme vestiges nationaux spéciaux, avant de soumettre à l’Unesco un dossier pour une reconnaissance comme patrimoines culturels de l’Humanité./ .