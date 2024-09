De nouvelles opportunités pour la coopération économique Vietnam-Chine

17/09/2024

Près de 75 ans après l'établissement de relations diplomatiques (18 janvier 1950 - 18 janvier 2025), le Vietnam et la Chine ont toujours maintenu une bonne dynamique de développement et obtenu de nombreux résultats importants. La récente visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président To Lam et de son épouse a ouvert une nouvelle page de fort développement des relations entre les deux pays, en particulier en matière d'investissement et de coopération commerciale.





La proximité géographique, les habitudes de consommation similaires entre les peuples vietnamien et chinois, ainsi que les relations commerciales traditionnelles de longue date, ont créé un énorme avantage pour les produits vietnamiens exportés sur le marché chinois.

Selon les données des douanes vietnamiennes, en 2023, le chiffre d'affaires des exportations entre le Vietnam et la Chine a atteint 61,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,6% par rapport à 2022. Au cours des seuls 7 premiers mois de 2024, les échanges commerciaux ont atteint 112,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2023. La Chine demeure le partenaire commercial du Vietnam, son plus grand marché d'importation et son deuxième marché d'exportation.

En termes de produits, le Vietnam exporte vers la Chine des articles tels que téléphones portables, composants, appareils électroniques, caoutchouc, produits agricoles, fruits de mer... et en importe des produits tels que machines, équipements et matières premières pour l'industrie du vêtement, des chaussures en cuir, fer et l'acier, matériaux de construction... jusqu'aux articles de la vie quotidienne.



Le port international de Gemalink (bourg de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau) est spécialisé dans l'exportation de marchandises vers le marché chinois. Photo: VNA

Le Vietnam et la Chine ont signé de nombreux accords de coopération bilatéraux ainsi que des accords multilatéraux tels que l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA), l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP).

À l'occasion de la visite d'État du secrétaire général du PCV et président To Lam en Chine, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam et le Département général des douanes de Chine ont signé 3 protocoles importants, ouvrant la voie à l'exportation de noix de coco fraîches, de durians surgelés et de crocodiles sur le marché chinois. La Chine reste le plus grand marché d'importation de fruits et légumes de notre pays, représentant 64% du chiffre d'affaires total des exportations avec 2,1 milliards de dollars au premier semestre, soit une augmentation de 22% en un an.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à créer des conditions favorables pour l'accès des produits agricoles vietnamiens de haute qualité au marché chinois. En outre, le secrétaire général et président To Lam a proposé que les deux parties renforcent leur coopération en matière d'investissement dans les domaines où la Chine présente de nombreux avantages, tels que l'économie verte et l'économie numérique.



En termes d'investissement, selon le ministère du Plan et de l'Investissement, 91 pays et territoires ont investi au Vietnam au cours des 7 premiers mois de 2024. En termes de capital d'investissement, Singapour est toujours en tête, mais la Chine est l’investisseur qui compte le plus de nouveaux projets d’investissement au Vietnam. Les flux de capitaux d'IDE chinois continuent d’affluer.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré que le point le plus remarquable est que les capitaux d'IDE en provenance de Chine se sont déplacés de la fabrication et de la transformation de meubles ménagers en bois, de fer et d'acier, de chaussures en cuir, de vêtements, de transformation alimentaire, d'emballages en plastique... vers des industries de haute technologie ou l’énergie verte.



Touristes visitant le site Cascade de Ban Giôc (Vietnam) - Chutes de Detian (Chine). Photo: VNA

La coopération économique et commerciale constitue un point lumineux du « Partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine ». Le Vietnam et la Chine restent les partenaires commerciaux les plus importants l’un pour l’autre. En fait, la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et la Chine a encore beaucoup de potentialités de développement. /.



Premier groupe de touristes chinois visitant la capitale Hanoï en 2023. Photo : VNA