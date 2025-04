De la santé à l’emploi : les efforts du Vietnam pour améliorer la vie des personnes handicapées

05/04/2025

Au Vietnam, la communauté des personnes handicapées est identifiée comme un groupe vulnérable, représentant plus de 7 % de la population, soit environ 7 millions de personnes. Ces dernières années, le Parti et l’État ont accordé une attention particulière à la protection, à la promotion des droits et à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, selon la devise « Personne n'est laissé de côté ». Les réalisations de ce travail témoignent de la grande responsabilité et des efforts du Vietnam pour garantir les droits de l’homme.

L'Hôpital central militaire 108 est un établissement pionnier au Vietnam dans le domaine des greffes de membres. Photo : Tât Son

Une personne handicapée présente une ou plusieurs déficiences physiques ou fonctionnelles, limitant sa capacité à travailler, à mener une vie quotidienne normale ou à étudier. Par conséquent, la protection, l'amélioration et la promotion de la santé des personnes handicapées sont une priorité constante pour le Parti et l'État.

Selon une enquête du Bureau général des statistiques, l'accès aux programmes et politiques gouvernementales de soutien à la santé est plus étendu parmi les personnes handicapées que dans la population générale. En 2023, 95,7 % des personnes handicapées bénéficiaient d'une couverture d'assurance maladie et de soins médicaux gratuits, contre 92,5 % pour les personnes non handicapées.

Le gouvernement a approuvé un programme de soutien aux personnes handicapées pour la période 2021-2030, comprenant : une intervention précoce pour les handicapés, la réadaptation, la chirurgie orthopédique, et des moyens de subsistance permettant aux personnes handicapées de mener une vie presque normale.

Des chirurgiens ont redonné le sourire à des milliers d’enfants souffrant du bec-de-lièvre ou de la fente palatine. Photo : Công Dat

L'Hôpital national pédiatrique organise depuis de nombreuses années des programmes réguliers d'examen et de traitement pour les enfants handicapés, incluant la chirurgie de la fente palatine, la correction de la ptose congénitale et le dépistage des maladies cardiovasculaires.

L'Hôpital central militaire 108 propose un programme de remplacement de genou et de greffes de membres, ayant bénéficié à plus de 1 000 patients. Ce programme a considérablement amélioré la qualité de vie de nombreuses personnes handicapées, y compris celles souffrant de maladies complexes telles que la spondylarthrite ankylosante, qui les empêchaient de marcher depuis des décennies. À l'échelle nationale, des programmes humanitaires pour les personnes handicapées sont mis en œuvre, des hôpitaux centraux aux établissements locaux. De nombreuses organisations, particuliers et entreprises s'unissent pour soutenir cette communauté, contribuant ainsi à l'amélioration progressive de leur qualité de vie.

Prise en charge orthophonique pour un enfant après l'intervention chirurgicale. Photo : Công Dat

Ces 15 dernières années, le programme « Cœur pour les enfants » du groupe Viettel, en partenariat avec le Fonds « Tâm Lòng Viêt » de la Télévision vietnamienne, a réalisé 98 campagnes de dépistage auprès de près de 160 000 enfants. Plus de 210 milliards de dongs ont été mobilisés pour financer des interventions chirurgicales, sauvant ainsi près de 7 000 enfants atteints de cardiopathies congénitales.

Au-delà des soins médicaux, le Vietnam développe des ateliers de production d'équipements pour améliorer la mobilité des personnes handicapées. L'atelier de prothèses du Docteur Lê Thành Dô, qui a fabriqué et distribué gratuitement des milliers de prothèses de bras et de jambes depuis 2004, est un exemple remarquable de cet engagement.

Lors d'une visite au Centre de soins des enfants handicapés de Hanoi en mai 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'attention particulière que le Parti et l'État portent à la protection et au bien-être des enfants. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes handicapées, notamment les enfants, de développer les partenariats public-privé et d'améliorer les infrastructures éducatives pour les élèves handicapés.

La « classe Espoir » (Lớp học hi vọng), organisée par l'Hôpital central de pédiatrie, aide des enfants gravement malades, dont des autistes, à pallier leurs déficiences mentales. Photo : Công Dat

Au-delà des soins de santé, le Vietnam déploie des politiques et sollicite la coopération internationale, les entreprises et les organisations sociales pour favoriser l'emploi des personnes handicapées. L'accès à des emplois stables et adaptés à leurs capacités est essentiel pour leur intégration sociale et leur autonomie.

De nombreux centres de formation professionnelle et d’insertion pour les personnes handicapées ont ouvert leurs portes. Photo : Tât Son

« Le travail est un vecteur d'intégration communautaire », affirme Lê Viêt Cuong, fondateur de l'entreprise sociale Vun Art. Son modèle, qui emploie 40 travailleurs handicapés avec une couverture sociale complète, illustre la création de moyens de subsistance durables. Ils produisent des peintures, des sacs en tissu et des souvenirs.



Atelier de couture pour personnes handicapées à Hanoi. Photo : Công Dat Nguyen Thuy Chi, directrice adjointe de Chạm Vào Xanh (Touche au vert), a également créé un atelier d'artisanat employant une trentaine de personnes handicapées. Malgré sa paralysie cérébrale, elle a réussi à développer une entreprise proposant des produits recyclés (porte-clés, sacs, jouets), vendus en ligne et lors de foires. L'Hôpital Medlatec est un autre exemple d'inclusion, offrant un environnement de travail équitable aux personnes handicapées. Nguyên Hanh Ngân, technicienne de laboratoire, y travaille depuis quatre ans, défiant les préjugés et développant ses compétences.

La joie d’une famille lors d'un mariage collectif pour les handicapés, organisé à Hanoi. Photo : Công Dat

En parallèle, le Vietnam enrichit la vie culturelle et sociale des personnes handicapées, avec des activités culturelles, sportives et des formations. Des établissements comme le Centre Seed, l'Association vietnamienne des parents d'enfants sourds, le Collège de haute technologie de Hanoi et l'École spécialisée Binh Minh proposent diverses formations pour renforcer leur autonomie et leur confiance./.

