De la bouteille à la beauté : l'art du verre recyclé avec « Voyage Vert »

23/09/2025

Née de la création d'une aire de jeux écologique pour enfants, l'initiative « Voyage vert », lancée par Bùi Manh Hùng et Lê Hoài Nam, se donne pour mission de transformer les bouteilles en verre usagées en véritables œuvres d'art. Ce projet conjugue harmonieusement protection de l'environnement et innovation artistique, ouvrant ainsi une voie prometteuse pour l'art durable au Vietnam.

L'initiative "Voyage vert", portée par Bùi Manh Hùng et Lê Hoài Nam, transforme des bouteilles en verre usagées en œuvres d'art. Le projet est né de la création d'une aire de jeux écologique pour enfants.

Lê Hoài Nam, cofondateur de « Voyage vert », explique que l'aventure a débuté au sein d'une entreprise sociale spécialisée dans la construction d'aires de jeux à partir de matériaux recyclés. Au début, les membres de l'équipe traitaient et réutilisaient divers matériaux tels que le plastique, les pneus, le caoutchouc et le verre. Parmi eux, le verre, difficilement recyclable, était souvent négligé. Or, sa présence massive dans l'environnement, combinée à la dangerosité de ses fragments coupants, en fait un polluant problématique.

Lê Hoài Nam examine les dessins préparatoires du projet, réalisés par des étudiants en beaux-arts et en architecture.

Le déclic survient lorsque le groupe tente de transformer des bouteilles cassées en vases. Le processus génère de nombreux éclats. Consciente du danger qu'ils représentaient pour l'environnement, l'équipe a alors eu l'idée lumineuse de créer des mosaïques de verre. Non seulement celles-ci possèdent une forte valeur esthétique, mais elles contribuent également au développement durable. C'est de cette réflexion qu'est né le concept de peintures en verre.

Officialisé en juillet 2024, le projet « Voyage vert » a présenté ses premières œuvres en octobre de la même année lors d’une foire environnementale organisée par les ambassades européennes au Vietnam. La réception enthousiaste de la part de la communauté et des partenaires a encouragé l’équipe à développer un modèle de production en série de peintures en verre.

Ces pièces finies peuvent servir d'éléments de décoration ou de cadeaux uniques, offrant au verre recyclé une seconde vie durable.

Initialement, ces œuvres n'utilisaient que des fragments de verre brisé, conservant leurs couleurs naturelles : turquoise, blanc opaque ou ambre, issues de la couleur originelle de la bouteille. L'équipe a ensuite innové en ajoutant une étape cruciale : un traitement de surface avec une couche de verre organique. Cette technique garantit non seulement la transparence, mais améliore également l'adhérence et prévient la moisissure, offrant une durabilité accrue aux œuvres.

Les œuvres sont placées dans une pièce fermée, protégée par des rideaux, pour éviter le dépôt d'insectes ou de poussière.

« Voyage vert » collabore étroitement avec des étudiants en beaux-arts, en architecture et en pédagogie artistique, qui enrichissent la conception et la réalisation des pièces. Ces partenariats sont essentiels pour produire des œuvres d'une grande richesse visuelle, porteuses d'un message puissant en faveur d'un mode de vie écologique et responsable.

Soucieux de transmettre l'amour de l'environnement et de promouvoir le développement durable, Lê Hoài Nam ne cesse d'innover dans le domaine du recyclage artistique.

Au-delà de la production, l'initiative organise fréquemment des ateliers participatifs dans divers lieux emblématiques : la gare de Cat Linh, l'Université FPT, l'Université britannique (BUV) ou encore des quartiers résidentiels. Ces activités, centrées sur la création de peintures en verre, offrent aux participants une expérience artistique concrète tout en les sensibilisant activement à la protection de l'environnement./.

Un espace d'exposition est aménagé au sein de l'atelier de Lê Hoài Nam, dédié aux tableaux en verre recyclé.

Texte: Ngân Hà - Photos: Khanh Long/Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu