David Thomas, le panseur de plaies

31/08/2023

En juin 1969, David quitte la ville de Portland pour rejoindre l'armée américaine et combattre au Vietnam. En poste à Pleiku, dans la province de Gia Lai, pendant plus d'un an, David a gardé dans son mémoire les sourires des enfants pendant la guerre, la soif de paix du peuple vietnamien et sa résilience aux épreuves.



David retourne au Vietnam en 1987 avec le souhait de revisiter le pays où il avait combattu dans sa jeunesse, cherchant à relier et à panser les blessures de la guerre. Il fait la navette par la suite entre le Vietnam et les Etats-Unis au cours des 30 années suivantes. Au cours de l'été 1988, il crée l'Indochina Arts Partnership (Partenariat des Arts d'Indochine). L'organisation sert de pont culturel et artistique et a promu la diplomatie publique entre le Vietnam et les États-Unis.

David Thomas, fondateur d’Indochina Arts Partnership en 1988

Ces 30 dernières années, l'IAP a organisé et géré de nombreux programmes d'échange artistique, amenant des centaines d'artistes et d'intellectuels vietnamiens travailler aux États-Unis et accueillant de nombreux artistes et intellectuels américains au Vietnam.

L'IAP a également été la première à organiser deux grandes expositions d'art mettant en valeur l'amitié vietnamo-américaine. Ces expositions intitulées «À mille kilomètres l'un de l'autre, 1990-1994 » et « Voir des deux côtés, 1995-2000 », présentaient des œuvres d'artistes contemporains des deux pays, exposées dans de grands musées aux États-Unis et au Vietnam, ils deviennent ainsi des événements diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Grâce à l'IAP, David a apporté une contribution significative au lancement et au maintien d'activités qui ont favorisé la compréhension mutuelle entre les deux pays sous divers aspects.

Les années suivantes, l'IAP a régulièrement organisé des programmes de résidence d'artistes, invitant et soutenant de nombreux artistes et intellectuels vietnamiens à vivre et travailler à Boston. De retour pour l'exposition « David Thomas et ses amis » tenue au Musée des Beaux-Arts de Hanoï, David a été profondément ému par ses échanges avec de jeunes artistes vietnamiens. "Je me suis senti rajeuni de travailler aux côtés de mes amis vietnamiens bien-aimés", a-t-il déclaré.

Des œuvres de David Thomas présentées à l’exposition :

L'artiste Nguyen The Son, qui a exposé ses œuvres, a déclaré : « en regardant les œuvres graphiques de David, je peux ressentir sa créativité illimitée. Les peintures reproduites à partir de négatifs de films sur sa maladie de Parkinson transmettent un message très humain sur la vie ». De nombreuses œuvres de David présentées au Vietnam lors de cette exposition faisaient partie de son travail graphique au cours de la période où il luttait contre la maladie de Parkinson, considérée comme l'une des conséquences de son exposition à l'agent orange pendant la guerre.

Son exposition d'art exprime non seulement son amour pour le Vietnam, mais sert également de protestation contre la guerre et les conséquences de l'agent orange sur le peuple vietnamien. Les œuvres des artistes vietnamiens qui ont exposé avec lui étaient inspirées de la vie à Hanoï, et des Vietnamiens partout dans le monde./.