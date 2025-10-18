Danse du Lion-Chat – Un patrimoine vivant de la province frontalière de Lang Son

18/10/2025

Dans l’espace culturel de la région frontalière du Nord, la danse du lion-chat des ethnies Tày et Nùng de la province de Lang Son est devenue un symbole emblématique de la fête du Printemps. Reconnue en 2017 comme patrimoine culturel immatériel national, cette tradition est aujourd’hui préservée et transmise de génération en génération.

Panorama de la fête de la danse du lion-chat des ethnies Tày et Nùng à Lang Son.

Selon le Dr Hoàng Văn Páo, président de l’Association du patrimoine culturel de Lang Son, cette danse est étroitement liée aux croyances et à l’identité des communautés Tày et Nùng, majoritaires dans la province. Le lion-chat y incarne la chance, la majesté et la prospérité. À chaque Têt traditionnel, les familles invitent les troupes à se produire devant leurs maisons, convaincues que ces danses chassent les mauvais esprits et apportent paix et bonheur pour la nouvelle année.

Les pas du lion captivent les spectateurs.

La danse du lion-chat allie musique, art et mouvement. Le battement des tambours, les gongs et les cymbales rythment les pas énergiques et gracieux des danseurs. Les accessoires – masques de lion-chat colorés, masques de singe, bâtons, épées ou tridents – enrichissent les performances, qui symbolisent tantôt la prière pour la chance, tantôt la vénération des ancêtres ou encore les scènes de travail et les acrobaties spectaculaires à travers des cerceaux de feu.

Un jeune danseur robuste évolue au rythme des percussions.

Une danse du lion-chat haute en couleur et pleine de joie.

Un mouvement élégant de la danse du lion-chat.

La province de Lang Son met en œuvre de nombreuses actions pour préserver et promouvoir ce patrimoine. Depuis 2021, plus de 30 cours ont été ouverts, accueillant près de 200 élèves, dont de nombreux jeunes. Les écoles communales et villageoises ont intégré la danse du lion-chat à leurs activités extrascolaires et exposent des masques et têtes de lion-chat, permettant aux élèves de se familiariser avec leur héritage culturel.

La danse du lion-chat attire tous les regards.

D’après le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Lang Son compte une centaine d’équipes de danse regroupant environ 1 000 artistes. De nouveaux clubs ont vu le jour dans plusieurs communes comme Hồng Phong ou Yên Phúc, illustrant la vitalité croissante du mouvement. Le gouvernement local et les artisans jouent un rôle essentiel dans la transmission de cet art. À Yên Phúc, l’équipe de danse créée en 2018 organise régulièrement des cours pour enfants de 11 à 12 ans, contribuant à ancrer la tradition dans la vie communautaire.

Un vieil artisan partage avec les enfants la fierté de préserver ce patrimoine.

Aujourd’hui, lors des festivals de Lang Son, la danse du lion-chat demeure un spectacle incontournable, attirant habitants et touristes. Grâce à la coopération entre les autorités, les artisans et la jeunesse, cet art populaire continue de rayonner, symbole de la force et de la vitalité durables de la culture vietnamienne./.

Une danse du lion-chat joyeuse et vibrante.

Texte et photos: Viet Cuong/VI Traduction: Diêu Vân

