Danse au bol des Tay à Bac Kan

Les Tay de Bac Kan ont une culture très riche comprenant poèmes, contes de fée, contes folkloriques, fêtes traditionnelles, chants, danses, musique… dont les airs les plus populaires sont les chants luon phong slu, luon coi, les berceuses. En outre, les Tay préservent des danses folkloriques transmises de générations en générations, dont la danse au bol est la plus populaire.

La danse au bol originale est pérennisée par les Tay de Bac Kan qui l’apprennent de génération à génération dont les gestes restent inchangés. La danse s’inspire de la production de la soie naturelle et du tissage, des activités de l’éducation physique, spirituelle ou la fête à célébrer le riz nouveau.

Danse au bol lors de la Semaine de la Culture et du Tourisme de Bac Kan 2024

La danse au bol revêt des caractéristiques très originales, la tenue de scène comprenant un chemisier, une blouse, une jupe ou un pantalon, une ceinture, un foulard couvre les cheveux. Le costume pour femme est de couleur indigo, en coton, avec aucun motif de décoration brodé. Les deux instruments de musique principaux sont le bol et une paire de baguettes. La danse au bol est simple à exécuter. Le danseur ou la danseuse crée lui-même ou elle-même la musique en tapant les baguettes sur le bol et en avançant de façon régulière, sans jamais toucher l’un de ses partenaires. Les pas se font tantôt lents, tantôt rapides, en fonction du rythme créé, mais l’ensemble doit être parfait, pour exprimer le vœu commun de récoltes abondantes et de vie aisée.

Il n’y a pas de règle concernant le nombre de participants à cette danse collective, qui peut être pratiquée à toutes les occasions festives. Dans le district de Ba Bê, qui abrite le lac éponyme, haut-lieu du tourisme de Bac Kan, les Tày ont fait de cette danse une attraction touristique, fait savoir Nông Thu Biên, cheffe de la troupe folklorique du village de Côc Tôc. Les Tay de Bac Kan exécutent leur danse au bol aux touristes, contribuant à enrichir la culture de la province de Bac Kan, de toute la région Nord-Est en général./.

Texte : Ngô Duc Mich- Photos : Ngô Duc Mich et AVI. Traduction : Diêu Vân